Экспедиция Всемирного фонда дикой природы отправилась исследовать лесной массив на юго-западе Беломорско-Кулойского плато в Приморском районе Архангельской области. Ранее экологи и ученые оценили тайгу Лешуконского района Поморья между реками Пижма и Четлас. Цель исследований - обосновать природную ценность территории для получения статуса национального лесного наследия.

Пока в России нет таких объектов. Правовой механизм их создания появился не так давно - в 2018 году, его настройкой занимается рабочая группа при Рослесхозе, в которую входят представители Фонда дикой природы. Как поясняют эксперты, к национальному лесному наследию могут быть отнесены естественные леса, которые развивались исключительно под влиянием природных процессов, без вмешательства человека. Они важны для сохранения биоразнообразия и крупных экосистем.

Такие нетронутые леса сохранились, как правило, в удаленных и труднодоступных местах. Но сегодня и к ним подбирается "топор дровосека": часть малонарушенных лесных территорий уже находится в аренде у заготовительных предприятий. Статус национального лесного наследия спасает "зеленое золото" от вырубки. При этом получить его, по мнению специалистов, несложно.

- Это более простой и менее затратный способ сохранения уникальных лесов, - полагает руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Николай Ларионов. - Вместо долгого и трудоемкого создания особо охраняемых природных территорий со специальным режимом и штатом охраны можно просто отказаться от их освоения. Создание объектов национального лесного наследия позволит сохранить баланс защиты экосистем и интересов лесопользователей. Поскольку на таких территориях запрещается рубка, это поможет лесопромышленным компаниям выполнять требование по сохранению ценных участков, предусмотренное добровольной лесной сертификацией FSC.

Ответственный бизнес и сегодня отказывается от уничтожения лучших лесов на арендованных участках. Но в этом случае ему все равно приходится платить арендную плату. Официальный статус устранит несправедливость.

При этом он не помешает местным жителям и туристам охотиться, рыбачить и отдыхать в таких лесах. Запрет коснется только промышленного лесопользования.

Наследием могут стать естественные леса, которые развивались без вмешательства человека

Как считают специалисты, у первозданной тайги Поморья есть все шансы стать первым в стране национальным лесным наследием. Так, в Лешуконье ученые подтвердили наличие малонарушенных лесных и болотных массивов, в которых обитают редкие, в том числе краснокнижные животные и растения. Их можно считать эталонами биоразнообразия для северной тайги и притундровых лесов.

Хотя сегодня они занимают огромные территории, при интенсивном освоении им грозит полное исчезновение через несколько десятков лет. Поэтому WWF уже начал переговоры с лесопромышленным холдингом, который арендует лешуконскую тайгу, о сохранении самых ценных ее участков.

Леса на Беломорско-Кулойском плато, куда отправилась следующая экспедиция, представляют интерес не только для ЛПК, но и для алмазодобывающих компаний. Здесь также сохранились ненарушенные ценные экосистемы с разнообразной флорой и фауной.