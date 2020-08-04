Стивен Кинг анонсировал свой новый роман

72-летний американский писатель, актер, продюсер и режиссер Стивен Кинг, плодовитость и работоспособность которого пугают не хуже, чем некоторые из его наиболее удачных произведений, анонсировал выход нового романа.

Как передает Independent, речь идет о мистической криминальной истории "Позже" (Later), которая появится на прилавках книжных магазинов в марте будущего года.

В центе романа - подросток со сверхъестественными способностями Джейми Конклин, умеющий "видеть то, что больше никто не видит, и исследовать то, что не может понять никто другой".

В результате одаренного юношу полиция Нью-Йорка привлекает к расследованию дела умершего некоторое время назад убийцы. Который не успокоился даже на том свете, "угрожая нанести свой новый удар из могилы".

При этом за использование силы Джейми предстоит "заплатить страшную цену".

В издательстве книгу расхваливают: "Прекрасная история о взрослении и борьбе с демонами, будь они метафоричны или реальны. Пугающая, трогательная, душераздирающая и очень честная".

Стоит ли говорить, что экранизация наверняка не заставит себя ждать?