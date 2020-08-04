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Стивен Кинг анонсировал свой новый роман

Новости
    04.08.2020, 12:10
Текст:   Олег Усков

72-летний американский писатель, актер, продюсер и режиссер Стивен Кинг, плодовитость и работоспособность которого пугают не хуже, чем некоторые из его наиболее удачных произведений, анонсировал выход нового романа.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters
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Как передает Independent, речь идет о мистической криминальной истории "Позже" (Later), которая появится на прилавках книжных магазинов в марте будущего года.

В центе романа - подросток со сверхъестественными способностями Джейми Конклин, умеющий "видеть то, что больше никто не видит, и исследовать то, что не может понять никто другой".

В результате одаренного юношу полиция Нью-Йорка привлекает к расследованию дела умершего некоторое время назад убийцы. Который не успокоился даже на том свете, "угрожая нанести свой новый удар из могилы".

Фото: kinopoisk.ru
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При этом за использование силы Джейми предстоит "заплатить страшную цену".

В издательстве книгу расхваливают: "Прекрасная история о взрослении и борьбе с демонами, будь они метафоричны или реальны. Пугающая, трогательная, душераздирающая и очень честная".

Стоит ли говорить, что экранизация наверняка не заставит себя ждать?

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