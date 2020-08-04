Постановление правительства Тюменской области от 3 августа 2020 года № 489-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пункте 3:

подпункт 3.1 дополнить словами "или во исполнение соглашений между Тюменской областью и федеральными органами исполнительной власти;";

подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:

"3.2. проведение мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, религиозной, выставочной, развлекательной, просветительской деятельности и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением:

мероприятий, организуемых благотворительными организациями;

организации тренировочного процесса спортсменов, являющихся жителями Тюменской области и входящих в составы сборных команд России и Тюменской области по видам спорта;

организации тренировочного процесса (включая программы дополнительного образования и программы спортивной подготовки), а также занятий по физической культуре по месту жительства и отдыха граждан на спортивных и досуговых площадках;";

абзац первый подпункта 3.3 изложить в следующей редакции:

"3.3. образовательный процесс (включая программы дополнительного образования, спортивной подготовки) в зданиях всех образовательных, физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области, за исключением:".

2. Подпункт 6.8 пункта 6 признать утратившим силу.

3. В пункте 8:

подпункт 8.1 изложить в следующей редакции:

"8.1. деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных объектов, за исключением торговых объектов, осуществляющих реализацию продовольственных и непродовольственных товаров, объектов предоставления услуг населению, фитнес-комплексов при условии оказания услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, а также объектов общественного питания, осуществляющих деятельность в соответствии с подпунктом 8.3 пункта 8 настоящего постановления;";

подпункт 8.3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"деятельности предприятий общественного питания по обслуживанию потребителей (гостей) с использованием зала предприятия общественного питания (зала обслуживания), осуществляемой с соблюдением требований, установленных приложением № 3 к настоящему постановлению, при условии включения предприятия общественного питания в Единый реестр работающих предприятий общественного питания и соблюдении обязательных требований по организации работы предприятий общественного питания;";

в подпункте 8.4 слова ", банно-оздоровительных комплексов" исключить.

4. В абзаце втором пункта 15 слова "4 человек" заменить словами "10 человек.".

5. В приложении № 2 к постановлению:

подпункт 5.2 пункта 5 раздела 6 признать утратившим силу;

дополнить разделом 10 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Дополнить приложениями № 3, 4 к постановлению согласно приложениям № 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

Губернатор области А.В.Моор





Приложение № 1 к постановлению Правительства Тюменской области от 03 августа 2020 г. № 489-п

Раздел 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БАНЬ И САУН

1. Проведение перед открытием бани, сауны генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" для сотрудников с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

3. Организация "входного фильтра" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами.

4. Организация при входе в баню, сауну мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

5. Запрет входа в бани, сауны лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования.

6. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

6.1. Организация посещения бань, саун из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на одного посетителя.

6.2. Исключение ожидания посетителями внутри бани, сауны.

6.3. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки во всех помещениях, кроме парильной, на расстоянии 1,5 метра).

7. Запрет на использование купелей и бассейнов.

8. Организация посменной работы сотрудников.

9. Запрет приема пищи персоналом на рабочих местах. Выделение для приема пищи персонала специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

10. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

11. Рекомендация посетителям приносить с собой только холодные (упакованные) и горячие напитки, запрет на употребление посетителями принесенной пищевой продукции (блюд).

12. Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков.

13. Обеспечение и контроль за использованием работниками специальной одежды и обуви и средств индивидуальной защиты (маски одноразовые или многоразовые, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа; перчатки) (за исключением парильных).

14. Обеспечение ежедневной (после окончания работы) стирки специальной одежды работников и белья для посетителей (простыни, полотенца и т. д.) по договору со специализированной организацией или непосредственно в бане, сауне (при наличии соответствующих условий).

15. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

16. Проведение проветривания помещений, оборудованных оконными проемами, между сменами.

17. Проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия всех помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, туалетные комнаты, помывочных) с обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

В зоне отдыха уборка и дезинфекция после каждого клиента.

18. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

19. Обеспечить проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной гигиены (регулярного мытья рук с мылом и обработки кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, после посещения санузла, перед приемом пищи).





Приложение № 2 к постановлению Правительства Тюменской области от 03 августа 2020 г. № 489-п

ПОРЯДОК ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГОСТЕЙ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

1. Предприятия общественного питания (организации и индивидуальные предприниматели) вправе осуществлять деятельность по обслуживанию потребителей (гостей) с использованием зала предприятия общественного питания (зала обслуживания) при выполнении следующих условий:

1) направление предприятием общественного питания Уведомления о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

2) размещение информации о предприятии общественного питания в Едином реестре работающих предприятий общественного питания;

3) обеспечение соблюдения обязательных требований, указанных в Уведомлении о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению, а также обязательных требований, определенных приложением № 2 к настоящему постановлению, иных требований настоящего постановления.

2. Уведомление о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению заполняется на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области, распечатывается на бумажном носителе и подписывается руководителем предприятия общественного питания, после чего скан-образ подписанного Уведомления загружается на Официальный портал органов государственной власти Тюменской области.

Поступившее на Официальный портал органов государственной власти Тюменской области Уведомление о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований рассматривается Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области в течение трех рабочих дней со дня поступления в порядке, установленном приказом Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, и вносится в Единый реестр работающих предприятий общественного питания.

3. Основаниями для отказа во внесении информации о предприятии общественного питания в Единый реестр работающих предприятий общественного питания являются:

1) непредставление или предоставление не в полном объеме сведений, обязательных для предоставления в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего постановления и приложением № 4 к настоящему постановлению;

2) предоставление недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных документов информации, не соответствующей действительности.

4. В случае отказа во внесении информации о предприятии общественного питания в Единый реестр работающих предприятий общественного питания на адрес электронной почты предприятия, указанный в уведомлении о начале работы и соблюдении обязательных требований, направляется уведомление об отказе с указанием причины такого отказа.

5. Отказ во внесении информации о предприятии общественного питания в Единый реестр работающих предприятий общественного питания может быть обжалован в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

6. На основании полученных в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего приложения к постановлению уведомлений о возобновлении деятельности и соблюдении обязательных требований формируется Единый реестр работающих предприятий общественного питания, который размещается на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Осуществление деятельности по обслуживанию потребителей (гостей) с использованием зала предприятия общественного питания (зала обслуживания) допускается со дня размещения информации о предприятии общественного питания в Едином реестре работающих предприятий общественного питания.

8. В случае выявления несоблюдения предприятием общественного питания, включенным в Единый реестр работающих предприятий общественного питания, обязательных требований, определенных приложением № 4 к настоящему постановлению, иных требований настоящего постановления информация о предприятии исключается из Единого реестра работающих предприятий общественного питания в течение одного календарного дня со дня поступления информации от уполномоченных органов власти о выявлении несоблюдения обязательных требований, иных требований настоящего постановления в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

9. В случае дополнения (изменения) обязательных требований, указанных в приложении № 4 к настоящему постановлению, предприятия общественного питания, включенные в Единый реестр работающих предприятий общественного питания, обязаны обеспечить соблюдение указанных дополненных (измененных) обязательных требований, а также приостановить деятельность, не соответствующую обязательным требованиям, до момента полного выполнения дополненных (измененных) обязательных требований.





Приложение № 3 к постановлению Правительства Тюменской области от 03 августа 2020 г. № 489-п

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГОСТЕЙ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ЗАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ) И СОБЛЮДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Смотрите приложение к настоящему постановлению







