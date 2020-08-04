У банков появилась новая схема отъема уже оплаченной ипотеки

В "Российскую газету" обратилась Наталья Аристова, пресс-секретарь "Объединения многодетных семей Москвы", и рассказала про одного из членов объединения и его несчастье.

В 2006 году Роман Кузубов женился. Супруги хотели иметь много детей, а жить было негде. Выбирал не хоромы в новостройке, а по силам. Нашлась "трешка" на последнем этаже хрущевской пятиэтажки 1960 года постройки, выходящая окнами на одну из самых напряженных московских магистралей - Каширское шоссе.

Роман очень неплохо зарабатывает, но для покупки квартиры ему все-таки не хватало пять миллионов рублей, и он взял ипотеку. Выплачивал почти 15 лет. На днях банк выставил своему заемщику "Требование о полном досрочном возврате"… 10 миллионов 196 тысяч 7 рублей 8 копеек "в связи с невыполнением своих обязательств по выплате ипотечного кредита".

Невыплату банк предъявил на сумму - по основному долгу всего 252 рубля 38 копеек, и просроченных процентов на сумму аж… 96 копеек.

Столичный банк посчитал достаточным поводом для расторжения договора ипотеки обеспеченного залогом единственного жилья просрочку заемщика на сумму менее трехсот рублей.

Редакция с трудом дозвонилась до сотрудника банковской "службы взыскания", прикрепленного к Роману. Именно сотрудник этой службы - фактически лицо банка. "Вы подняли мне настроение", - сказало это лицо, прежде чем бросить трубку со ссылкой на массу работы.

Разбор ситуации с многодетной московской семьей, где растут четверо детей, и в ближайшее время появится пятый, заслуживает самого серьезного анализа. Дело в том, что придуманная банком схема отъема денег и жилья требует внимания правоохранительных органов.

Кому выгодно

В 2006 году Роману было присвоено звание заемщика по ипотеке и номер договора, который, как оказалось в 2019 году, будет его сопровождать до 2039 года. С 30 до 63 лет. Всю жизнь!

Началось все почти 15 лет назад: сотрудник банка "по продажам кредитов" объяснил Роману, что тому выгоднее кредит брать в иностранной валюте, тогда, дескать, процент по кредиту будет ниже. Но сотрудник не уточнил, кому из сторон было выгоднее, чтобы Роман взял кредит в иностранной валюте. Выгода банков от выдачи Роману кредита в валюте в 2006 году была втрое больше стоимости долларов для самого банка, а "в рублях" выгода банка составляла "всего" 50 процентов. Иначе говоря, банку выдать кредит в валюте было чуть ли не в шесть раз выгоднее, чем в рублях!

И один этот факт, согласно экономической теории, доказывает огромную рискованность такого займа для гражданина, поскольку банки не только переложили на граждан все свои валютные риски, но и выдали кредиты в валюте практически по огромным рублевым ставкам.

Роману и другим "валютным" заемщикам не хватило экономических знаний отказаться от заведомо для них невыгодного кредитного договора. Есть финансовая аксиома: если заемщик зарабатывает в рублях и платит этими рублями банку, то не должно быть и речи о займах в валюте, если ты, конечно, не профессионал финансового рынка.

В 2014 году пришел валютный кризис. Как семья Романа вообще пережила эту нервотрепку? Что ж, слабые среди многодетных - редкость. В мае 2019 года банк выиграл у многодетной семьи судебный иск о взыскании "остатка" по кредиту и о продаже их квартиры за цену значительно меньшую, чем требовалась для погашения кредита. "Остаток" суд рассчитал в валюте договора - опять в долларах. И оказался долларовый "остаток" из-за накрученных банком огромных штрафов опять без малого равным полученному в далеком 2006 году займу. А в рублях долг оказался… Да, вдвое больше полученного много лет назад займа! Суд оценил квартиру в 75 процентов заявленного банком "остатка". То есть платил Роман банку 12 лет и вместо полученных от банка пяти миллионов рублей стал должен банку много больше.

А сколько сверх этого страховых взносов было заплачено всеми ипотечными заемщиками за предписанное банками страхование жизни и имущества, причем зачастую в родственных банку-кредитору страховых компаниях это учету не поддается.

Но судебное решение не было исполнено. Маленькую квартиру большой многодетной семьи, слава богу, не продали. Может быть, потому, что банк узнал - государство Российское выделило молодой семье полтора миллиона рублей помощи. Получилась помощь не столько семье, сколько опять же банку - деньги транзитом улетели на счет банка.

В 2019 году по рекомендации Центробанка Роман зафиксировал новые отношения в соглашении о реструктуризации долга под кредитную ставку 10 процентов годовых. Долг даже с учетом снижения из-за госпомощи опять оказался более 10 миллионов рублей. Но срок выплаты, это называется "банкиры пошли навстречу", растянули на следующие 20 лет. Текущий ежемесячный платеж - более 80 тысяч рублей.

Таким образом, к настоящему времени банк уже получил с кредитора вдвое больше, чем дал, и планирует получить еще в пять раз больше. Иначе говоря, Роман получил менее пяти миллионов рублей, уже отдал почти десять и должен отдать еще двадцать пять.

Получил менее 5 миллионов, отдал почти 10 и остался должен почти 25

Редакция попросила банк-кредитор дать свои расчеты этих сумм, но не получила расчета.

Идеальное "убийство"

Из действий банка-кредитора вырисовывается схема отъема заложенной квартиры, опасная для всех "ипотечников", а не только для "валютных" бедолаг. Создается впечатление, что банк искусственно создает условия для расторжения кредитного договора и выставления приглянувшейся квартиры на продажу, используя малейший повод.

Напомним, поводом для расторжения договора с Романом явилась якобы однократная недоплата 253 рублей в сумме ежемесячного платежа. На самом деле никакой недоплаты вовсе не было. Это очень смахивает на подставу для граждан.

Роман в разгар пандемии коронавируса просрочил выплату полного ежемесячного платежа на пару дней. Банк по-тихому без уведомления оштрафовал его за это и вычел штраф из платежа, который Роман считал полным. Получилась недостача, эта недостача перекочевала в следующий месяц и "вылезла" через 40 дней формальным, как бы законным, основанием для расторжения договора и продажи квартиры якобы неисправного заемщика.

Сейчас успешные банки сообщают клиенту о каждой списанной с его счета копейке, но банк Романа не счел нужным сообщить заемщику о столь важной проблеме. У редакции нет уверенности, что одновременно с Романом такой бухгалтерский кордебалет не устраивают в отношении сотен других "ипотечников" в десятках других банков.

Банк считает себя во всем правым. Все же по договору… Однако "принцип свободы договора, закрепленный в статье 421 Гражданского кодекса РФ, не является безграничным. Сочетаясь с принципом добросовестного поведения участника гражданских правоотношений, он не исключает оценку разумности и справедливости условий договора", - решил Верховный суд по одному из дел о кредитах. В данном случае обременительным для заемщика условием является его обязанность самостоятельно рассчитывать платеж по сложнейшей формуле и самоустранение банка от обязанности немедленно сообщить заемщику о любом нарушении клиентом условий договора, начисленных штрафах и пенях. Согласно ст. 307 ГК РФ "стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию".

Если посмотреть на ситуацию Романа шире, то не должны проценты за кредит быть в шесть раз больше суммы займа ни при каких условиях и обстоятельствах. Гражданин не должен находиться в пожизненной кабале у банка, выплачивая 33 года по полторы и более среднестатистической московской зарплаты за разваливающуюся "хрущебу". Ненормально, что пока нет механизма, который автоматически адекватно скорректирует эти отношения с минимальным ущербом для конституционных прав граждан, в том числе на жилище. Если нет такого механизма, то его надо создать, потому что и кризисы, и изменения экономических условий будут. И значит, для любого ипотечного заемщика останется реальный риск потери заложенной банку квартиры.

К судебным процессам ипотечных заемщиков, имеющих несовершеннолетних детей, а может быть, и всех "ипотечников", должны быть привлечены прокуроры и органы опеки.

Кроме того, "Схема Романа Кузубова" может быть подхвачена недобросовестными сотрудниками банка, действующими в собственных интересах. Сотрудником банка искусственно создается мелкая задолженность, и уже через пару месяцев запускается механизм продажи квартиры с торгов в "родственные", очень грязные ручки...

Редакция не называет конкретный банк еще и потому, что мы попросили банк прокомментировать ситуацию. Пришел ответ на бланке без подписи. В нем говорится, что банк никого и не собирался выселять, а направил уведомление об этом для поднятия платежной дисциплины заемщика в будущем. Попугать решил…

Для любого ипотечного заемщика существует реальный риск потери заложенной банку квартиры.