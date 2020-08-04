ВШЭ запустит в космос собственный спутник

До конца 2020 года на околоземную орбиту будет выведен первый спутник, который разработали ученые и студенты Московского института электроники и механики Высшей школы экономики (МИЭМ ВШЭ) вместе с учениками Лицея Вышки. Спутник CubeSX-HSE займется дистанционным зондированием Земли. Разработка космического аппарата шла в тесном взаимодействии с образовательным центром "Сириус" и несколькими компаниями.

Сегодня существует проблема нехватки актуальных и открытых спутниковых данных для экологического мониторинга. Поэтому спутник решили "заточить" именно под это: он будет следить за экологическим состоянием поверхности планеты из космоса.

"Всевидящим оком" станет уникальная камера отечественной разработки для фотосъемки. При сверхмалых габаритах камера может делать высококачественные снимки с расстояния до 600 километров. "Рабочая" высота спутника как раз подходит - 535 км от поверхности Земли. Разрешение камеры - 1280х960 пикселей, фокусное расстояние 70 мм, пространственное разрешение - 8 м с высоты 600 км. В общем, у этой малышки, вес которой всего 400 грамм, есть все преимущества супермощной фотокамеры.

Сразу после выхода на орбиту CubeSX-HSE начнет передавать информацию в Центр управления полетами МИЭМ ВШЭ, где сейчас заканчиваются все организационные и подготовительные работы. Уже готовы рабочие места для операторов центра. Среди них, кстати, будут и студенты. Они будут управлять спутником, обеспечивать прием телеметрической информации при малой высоте спутника над горизонтом, рассчитывать необходимый сдвиг частоты для компенсации эффекта Доплера… Все это - отличная практика и способ как следует "прокачать" знания в области математики, программирования, физики, робототехники и разработки умных устройств, инженерии космических систем, защиты информации.

- Все это время нам не хватало главного своего аппарата на орбите, чтобы поместить студентов в "боевые условия", - говорит ведущий инженер учебно-исследовательской лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем МИЭМ ВШЭ Дмитрий Абрамешин. - Разработка спутника, последующие реальное управление им, прием и обработка данных - лучшая возможность для закрепления теории и получения практических навыков.

Сам спутник уже собран и проходит проверку работоспособности всех систем. На стенде полунатурного моделирования успешно проведены функциональные испытания, все служебные системы работают исправно. Впереди - квалификационные и летные испытания аппарата.

Вместе с вышкинским спутником будет запущен еще один - разработанный вместе со школьниками - участниками программы "Большие вызовы" образовательного центра "Сириус". Два аппарата разрабатывались одновременно и во многом идентичны, даже имеют похожие названия: CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE. Весь прием телеметрии со спутника образовательного центра будет осуществляться Центром управления полетами МИЭМ ВШЭ.

Между тем

Лаборатория функциональной безопасности космических аппаратов и систем МИЭМ ВШЭ активно участвует во многих программах для школьников - "Инженерный класс в московской школе", "ИТ-класс в московской школе", а также во всероссийской программе "Дежурный по планете" и другие проекты образовательного центра "Сириус". Лаборатория станет базовой площадкой для всероссийского конкурса Terra Notum, который объединит исследовательские и инновационные проекты школьников в области инженерии космических систем и технологий.