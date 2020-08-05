Части ВДВ стали получать Т-72Б3 новейшей модификации

Танковые подразделения воздушно-десантных войск России получили самую совершенную версию Т-72БЗ с улучшенными боевыми характеристиками.

Танк Т-72Б3М УБХ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Образец такой боевой машины был продемонстрирован военнослужащими 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии на полигоне Раевский (Краснодарский край).

От более ранних вариантов, эксплуатирующихся в ВДВ, она отличается наличием более мощного двигателя. Вместо 840-сильного В-84 установлен В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. В результате повышены маневренные и скоростные характеристики.

Также значительно усилена защита: установлены новые бортовые экраны, которые в боевой обстановке усиливаются дополнительными контейнерами с "реактивной броней". Корма башни прикрывается специальными модулями, а также решетчатыми экранами. Предприняты меры по повышению противоминной стойкости.

Огневая мощь обеспечивается 125-мм усовершенствованной пушкой 2А46М-5, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ и зенитным 12,7-мм НСВТ.

Многоканальный прицел "Сосна-У" дает возможность уверенно уничтожать цели в любое время суток. В случае необходимости функции наводчика на себя может взять командир.

Механик-водитель получил специальный дисплей, на который поступает информация о работе бортовых систем, в его распоряжении также имеется видеокамера, применяемая при движении задним ходом.

На танк устанавливается специальный колейный минный трал, способный нейтрализовывать не только противогусеничные, но и противоднищевые мины.

Как считают военные эксперты, наличие такой техники значительно повысит возможности соединений ВДВ в ходе выполнения различных задач.