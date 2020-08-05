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5 августа 2020 г.

Постановление губернатора Челябинской области от 5 августа 2020 года № 199 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области во II квартале 2020 года"

Дата подписания 5 августа 2020 г.
Опубликован 5 августа 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" и "О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области во II квартале 2020 года:

в расчете на душу населения - 11 228 рублей;

по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:

для трудоспособного населения - 12 032 рубля;

для пенсионеров - 9 288 рублей;

для детей - 11 694 рубля.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области В.В.Мамин



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