Постановление губернатора Челябинской области от 5 августа 2020 года № 199 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области во II квартале 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" и "О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области во II квартале 2020 года:

в расчете на душу населения - 11 228 рублей;

по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:

для трудоспособного населения - 12 032 рубля;

для пенсионеров - 9 288 рублей;

для детей - 11 694 рубля.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области В.В.Мамин







