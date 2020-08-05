Эксперты дали советы русскоязычным родителям

Как правильно организовать воспитательный процесс, чтобы ребенок начал говорить сразу на двух языках, и при этом не навредить своему чаду? Как мотивировать его к изучению русского языка? Как не потерять связь с русской культурой и корнями за рубежом? Эти вопросы обсуждались на Международной zoom-конференции "Мой ребенок-билингв".

К ней присоединились родители из Катара, Канады, Франции, Германии, Иордании, Ирландии, Италии, Испании, Хорватии, Узбекистана и других стран и получили компетентные советы от международных экспертов.

Организатором встречи стала заместитель председателя Координационного совета российских соотечественников в Катаре Катерина Кременская.

По данным русистов, работающих с родителями билингвов, чаще всего встает проблема, что делать, если ребенок перемешивает слова из разных языков.

Кандидат педагогических наук, гостевой профессор педагогического университета города Люцерн и мама двух дочерей Марина Чайка предложила систему "лингвистических штрафов".

"Как только я начала замечать, что мои дети в одном предложении смешивают немецкий язык, швейцарский диалект, еще и русский язык, пришла к выводу: нужно обязательно разграничить для ребенка языковую среду. То есть договориться, что дома мы говорим исключительно на русском, в русской школе, как бы нам сложно ни было, как бы нам не хотелось перейти на другой язык, используем его же", - рассказала она.

По мнению русиста, такая психологическая установка должна быть создана родителями без давления и в игровой форме. Очень хорошо работают и шутливые "штрафы". К примеру, за одно слово на немецком - штраф! Какой? Сказать это же слово на русском и к нему пять синонимов.

"Если муж - представитель другой культуры, нужно и с мужем договориться, когда вы с ним говорите на его языке, а когда только на русском. Чтобы ребенку было понятно, что от него требуют, вы устанавливаете эти границы и правила", - заключила Марина Чайка.

А преподаватель русского как иностранного и испанского языка, руководитель международной онлайн-школы для детей-билингвов "Russificate Kids" Юлия Амлинская добавила, что родителям стоит обратить внимание на свою собственную речь, так как очень часто бывает, что они смешивают языки.

"Особенно часто это происходит в США, - отметила Юлия.- И связано это с тем, что взрослые не умеют говорить на чистом русском. Часто они даже не знают некоторых терминов современного русского языка, ведь когда уезжали из СССР, этих слов попросту не существовало".

Организатор детских образовательных программ онлайн-школы для детей-билингвов ArtPicnic, продюсер Дарья Шестухина тоже поделилась своей практикой. "Мы использовали свой метод "пряника" в лагере "Живая классика". Там ввели для детей некую поощрительную систему - монета-"life-coin", которую выдавали детям за какие-то достижения. Такой же опыт решили внедрить в Париже для детей-билингвов. У педагогов были карточки-бонусы, которые они раздавали ребятам, к примеру, за внедрение новых слов. И у нас была еще своя хитрость: приглашенные педагоги не понимают по-французски, поэтому и с ними ребята хочешь - не хочешь будут говорить по-русски".

Эту тему поддержала руководитель Международного Центра русского языка и театра в Париже Людмила Дробич со своими приемами совершенствования языка у детей:

"Во-первых, мои подопечные знают главную установку: я не понимаю по-французски. К тому же, в наш театр приезжают русскоговорящие режиссеры. А когда дети гастролируют и играют в совместных спектаклях, на которые съезжаются ребята из 21 страны, они мотивированы на сценический успех, ведь единственный общий язык здесь только русский. Здесь театр работает как модель сохранения русского языка. Ребенок сам начинает хотеть говорить по-русски, так как его притягивает язык театра и язык Пушкина".