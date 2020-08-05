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05.08.2020,  
13:46
Текст:  Алексей Моисеев

Конкурент "Спрута": в Индии задумались о создании нового легкого танка

Индийская организация оборонных исследований и разработок предложила Министерству оборону государства два варианта легкого танка. Об этом сообщает Indian Aerospace Defence News - IADN.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Так данная структура отреагировала на появившуюся информацию о возможной закупке военными российских легких танков 2С25М "Спрут - СДМ1".

Армии срочно понадобилась такая техника для действий в высокогорных регионах, где обострились отношения с Китаем. Сообщается, что в настоящее время там развернуты три полка со 150 старыми Т-72, которые не очень пригодны для эксплуатации в данном регионе из-за своей 42-тонной массы.

В то же время имеющиеся у китайцев новые танки Тип 15 более мобильны и универсальны.

Чтобы решить имеющиеся проблемы, индийские конструкторы предлагают установить импортную башню Cockerill со 105-мм пушкой на корпус выпускаемой по южнокорейской лицензии САУ K9 Vajra, имеющей 1000-сильный двигатель.

Второй вариант также использует корпус К9, но на него ставится башня от Т-90С Bhishma. Вес в таком случае будет составлять 38 тонн.

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
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Разработчики обещают, что в случае одобрения одного из проектов понадобится всего 18 месяцев для организации производства, правда придется продлить лицензию у южнокорейской стороны.

Однако многие эксперты скептически относятся к заявленным срокам. Имеется опыт других военных программ, которые, как, например, танк Arjun, создавались несколько десятилетий. Предлагаемые компоненты для этой гибридной машины, может быть, и хороши по отдельности, но как они будут работать, если их собрать вместе? За такой короткий срок это точно невозможно проверить.

2С25М прошел испытания, и на нем применены самые передовые технологии, в том числе одни из лучших в мире прицелов наводчика-оператора и командира. Мощная 125-мм пушка, способная вести огонь управляемыми боеприпасами, обеспечит превосходство в дуэлях даже с более тяжелой бронетехникой.

В Индии ранее уже пытались самостоятельно создавать легкие танки, но они не вызвали интереса у национального Министерства обороны.

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