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5 августа 2020 г.

Постановление совета министров Республики Крым от 4 августа 2020 года № 447 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым за II квартал 2020 года"

Дата подписания 4 августа 2020 г.
Опубликован 5 августа 2020 г.

В соответствии с пунктом первым статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", пунктом вторым статьи 4 Закона Республики Крым от 06 июня 2014 года № 20-ЗРК "О прожиточном минимуме в Республике Крым", статьей 2 Закона Республики Крым от 06 июня 2014 года № 21-ЗРК "О потребительской корзине в Республике Крым", статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Крым за II квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 10 998 рублей;

по основным социально-демографическим группам для:

трудоспособного населения - 11 753 рубля;

пенсионеров - 8 971 рубль;

детей - 11 682 рубля.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк



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