1. Продлить по 31.08.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг).

2. Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса совместно с органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, должностные лица которых в установленном порядке уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с целью осуществления контроля за соблюдением ограничительных мероприятий, установленных распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса:

2.1. До 06.08.2020 создать контрольные группы во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу.

2.2. С 07.08.2020 приступить к осуществлению контроля за соблюдением ограничительных мероприятий, установленных распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.

3. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2020 № 111-рг "О снятии отдельных ограничений по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса" изменение, исключив пункт 3.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







