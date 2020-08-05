Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 5 августа 2020 года № 122-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальном образовании "Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса"

Учитывая предложения Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 05.08.2020 № 15, в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Ввести по 20.08.2020 на территории муниципального образования "Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса" дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1.1. Приостановить:

1.1.1. Работу объектов розничной торговли, за исключением:

объектов розничной торговли непродовольственными товарами, имеющих до 400 кв.м площади торгового зала;

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, канцелярских товаров, детской одежды;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.1.2. Работу торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на территории (в здании, строении и/или помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, за исключением:

находящихся в них аптек и аптечных пунктов, специализированных салонов оптики, финансовых организаций;

объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р;

объектов розничной торговли непродовольственными товарами, имеющих до 400 кв.м площади торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.1.3. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением оказания услуг общественного питания с обслуживанием навынос и доставкой заказов, а также оказания услуг, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах).

1.1.4. Организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования.

1.1.5. Работу аттракционов.

1.1.6. Работу хореографических (танцевальных) студий (кружков).

1.1.7. Работу культурно-досуговых учреждений, в том числе работу клубных формирований самодеятельного народного творчества.

1.1.8. Оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг.

1.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на объектах, в составе которых есть бассейны, фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объекты физической культуры и спорта, осуществлять деятельность только на открытых спортивных площадках и стадионах либо в режиме онлайн-тренировок.

1.3. Выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) осуществлять на открытом воздухе.

1.4. Работа отдела "Мои документы" государственного автономного учреждения "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса" на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, осуществляется при условии обеспечения предварительной записи граждан на прием и выдачу документов.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







