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5 августа 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 5 августа 2020 года № 123-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отдельных муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса"

Дата подписания 5 августа 2020 г.
Опубликован 5 августа 2020 г.

Учитывая предложения Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 05.08.2020 № 15, в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Ввести по 20.08.2020 на территории муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса: Мысковский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Калтанский городской округ, Осинниковский городской округ дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1.1. Приостановить:

1.1.1. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением оказания услуг общественного питания с обслуживанием навынос и доставкой заказов, а также оказания услуг, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах).

1.1.2. Организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего распоряжения, за исключением проведения в городе Новокузнецке матчей чемпионата России по регби (высшая лига) 10, 17 августа и матча чемпионата России по регби 21 августа без привлечения зрителей.

1.1.3. Показ кинофильмов кинотеатрами и кинозалами в режиме летних кинотеатров под открытым небом.

1.1.4. Работу хореографических (танцевальных) студий (кружков).

1.1.5. Работу культурно-досуговых учреждений, в том числе работу клубных формирований самодеятельного народного творчества.

1.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на объектах, в составе которых есть бассейны, фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объекты физической культуры и спорта, осуществлять деятельность только на открытых спортивных площадках и стадионах либо в режиме онлайн-тренировок.

1.3. Выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) осуществлять на открытом воздухе.

1.4. Работа отделов "Мои документы" государственного автономного учреждения "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса" на территории муниципальных образований, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего распоряжения, осуществляется при условии обеспечения предварительной записи граждан на прием и выдачу документов.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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