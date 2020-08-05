LEXUS объявил о результатах продаж по итогам первого полугодия 2020 года

• Доля бренда в премиальном сегменте во втором квартале увеличилась на 3,7% по сравнению с прошлым годом.

• Обновленный Lexus RX в первом полугодии продемонстрировал рекордные продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также стал самым продаваемым кроссовером в премиальном сегменте.

• Учитывая опыт первого полугодия 2020 года, бренд продолжит развитие онлайн-инструментов, необходимость которых была подтверждена весной 2020 года.

Lexus опубликовал результаты продаж первого полугодия - всего в период с января по июнь было реализовано 8 534 автомобилей. Во втором квартале бренду удалось увеличить долю на премиальном рынке: рост составил 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Достичь хороших результатов удалось благодаря исключительному профессионализму сотрудников дилерских центров и доверию покупателей - такие выводы относительно первого полугодия озвучил Освальдо Валентини, директор бренда в России, присоединившийся к команде в начале 2020 года.

Динамика и рекорды первой половины 2020 года

Вынужденные ограничения работы дилерских центров в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой привели к снижению динамики продаж премиального сегмента на 14,6% по сравнению с первой половиной 2019 года. Несмотря на это, по результатам второго квартала 2020 года доля Lexus на рынке премиальных автомобилей составила 17,4%, что на 3,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обновленный премиальный кроссовер RX в очередной раз подтвердил звание самой популярной модели премиального сегмента : в первом полугодии было реализовано 4 307 таких автомобилей - это больше половины от общего числа продаж Lexus и на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте 2020 года продажи обновленного RX стали рекордными за последние 12 месяцев и составили 985 автомобилей. Модель также поставила рекорд по числу реализованных за месяц среднеразмерных кроссоверов в премиальном сегменте за последние полгода.

Городской кроссовер NX в январе 2020 года стал доступен для предзаказа в эксклюзивной комплектации Black Vision и уже в марте показал позитивную динамику продаж - за месяц было реализовано 593 автомобиля NX, что на 30% больше, чем в марте 2019 года.

Весьма значительными событиями первой половины 2020 года стали запуски трех специальных серий Lexus - флагманского внедорожника LX Black Vision, городского кроссовера NX Black Vision и бизнес-седана ES 250 F SPORT. Кроме того, Lexus позаботился о клиентах, не только оставив цены на прежнем уровне, но и предложив особые условия по кредитованию и программе Trade-in на весь модельный ряд - такое решение позволило достичь рекордных показателей продаж премиального кроссовера RX.

Доверие клиентов - один из факторов успеха

Освальдо Валентини, директор бренда Lexus в России, который присоединился к команде в начале этого года, отметил: "Последние несколько месяцев были сложными для всего автомобильного бизнеса, но я очень рад, что Lexus удалось добиться хороших результатов в первом полугодии. Даже в непростых обстоятельствах мы старались предоставить высочайшее качество услуг и найти индивидуальный подход к каждому покупателю. Важным шагом на пути к организации онлайн-продаж стал запуск сервиса "Автомобили в наличии" - он позволяет сэкономить время наших клиентов и дает возможность сразу отправиться именно в тот дилерский центр, где есть нужный автомобиль".

Временное закрытие шоу-румов не повлияло на непрерывный процесс совершенствования сервиса Lexus: для сотрудников (дилерских центров) отделов продаж регулярно организовывали онлайн-тренинги, обучающие новым техникам презентации автомобилей, актуальным в текущих условиях. В дилерских центрах были внедрены строгие требования относительно дистанции, обработки всех помещений и контактных поверхностей.

Приоритеты для дальнейшего развития

Во второй половине 2020 года Lexus продолжит запуск специальных серий популярных моделей, а также предложит клиентам сниженную ставку кредитования и обновленные условия по программе Trade-In, чтобы сделать покупку еще более приятной.

Кроме того, во втором полугодии Lexus планирует развивать онлайн-инструменты, необходимость которых стала очевидна весной этого года. Большинство клиентов получат возможность купить автомобиль не выходя из дома. В этом году в городах, где нормативные акты не позволяли проводить тест-драйвы в дилерских центрах из соображений безопасности, уже была реализована практика доставки автомобилей на дом.

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О бренде Lexus:

Бренд Lexus был создан в 1989 году и завоевал всемирную известность благодаря стремлению к совершенству, выдающемуся качеству и передовой высокотехнологичной продукции, а также уникальному подходу к работе с клиентами. Традиционные ценности Lexus, такие как бесподобное качество сборки, роскошный интерьер и современные технологии, усиливаются применением философии дизайна "L-finesse".

Информация о Компании:

Общество с ограниченной ответственностью "Тойота Мотор" является уполномоченным импортером автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в РФ и Белоруссии. Филиал ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге занимается производством автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. Президентом объединенной компании является г-н Сюдзи Суга. Директор филиала ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге - г-н Масаси Исида.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "Тойота Мотор"