Началось серийное производство нового российского пистолета "Удав"

В серийное производство запущен новейший российский пистолет "Удав". В его конструкции использован ряд технологических новинок, благодаря которым, пистолет имеет ряд преимуществ перед такими именитыми производителями как Glock, Walther и Colt.

Как рассказали в госкорпорации "Ростех", к выпуску оружия приступил Центральный НИИ точного машиностроения. Там отметили, что в запатентованные технологии входит конструкция магазина, которая позволяет как визуально, так и тактильно определять полностью заряженный магазин. Кроме того, в пистолете есть глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов - повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет 2-го класса защиты, на большей дальности чем аналоги. Также он обеспечивает высокое убойное действие. Во втором патроне использована конструкция, которая несмотря на увеличенную массу, уменьшает скорость полета пули. Это позволяет снизить уровень звука выстрела и обеспечивает беспламенность при использовании прибора бесшумной стрельбы.

В Ростехе отметили, что работа над комплексом "Удав", которая началась в марте 2014 года, перешла на этап серийного производства. "Это говорит о том, что вооруженные силы опробовали, дали рекомендации и пожелания по доработке стрелкового комплекса, которые в полной мере реализованы нашим предприятием", - подчеркнули в корпорации. Там отметили, что уже получен заказ на первую серийную партию.

"Уверен, отточенные характеристики и эргономику этого пистолета оценят по достоинству не только российская армия, но и другие силовые ведомства, а также любители практической стрельбы как в России, так и за рубежом", − рассказал генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков.

Пистолет "Удав" имеет эффективную дальность стрельбы до 100 метров. Он отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 граммов, а в снаряженном - 980 граммов. Вместимость магазина "Удава" - 18 патронов. Оружие использует российские патроны калибра 9х21 мм. Оружие сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 °С до плюс 50 °С.