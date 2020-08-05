Новости

Джеймс Ганн открыл полное русское название нового "Отряда самоубийц" 21:19
Юрий Лоза укорил подозреваемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова 20:10
Вышел русский трейлер "Неистового" с Расселом Кроу 18:15
Продюсер показал, как будет выглядеть транспорт в "Аватаре 2" 16:33
Хоррор Дель Торо про гигантских тараканов-людоедов станет сериалом 16:15

Персонажам "Гарри Поттера" выдали огнестрельное оружие

Новости
    05.08.2020, 20:45
Текст:   Алексей Литовченко

Идея уже очень давно витала в воздухе, но до ее реализации дошло почему-то только сейчас: персонажи Гарри Поттера посредством магии видеомонтажа наконец-то обзавелись огнестрельным оружием.

Результат эксперимента убедительно доказывает, что волшебные палочки - это, конечно, хорошо, но старый добрый пистолет все-таки гораздо эффективнее.

Соответствующие ролики опубликованы на YouTube-канале с говорящим названием Harry Potter With Guns. Сначала были выложены несколько коротеньких фрагментов, а затем - их компиляция длиною в две с половиной минуты.

Последнее на данный момент видео - совсем, впрочем, иного формата, хотя и тоже на тему "Гарри Поттера". В нем усатый мужчина рассказывает и показывает, как собственноручно приготовить сливочное пиво (Butterbeer, в переводе Марии Спивак - усладэль), популярный во вселенной Джоан Роулинг напиток.

Новости

СМИ: Состояние шедшей на поправку Анастасии Заворотнюк вновь ухудшилось 14:01
Вышел трейлер "Молодых охотниц за головами" от сценариста "Друзей" 13:32
59-летний Шон Пенн женился на 28-летней дочери Винсента Д'Онофрио 13:14
Режиссер новой "Дюны" рассказал о проблемах с фильмом 12:42
⧣ видео
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Больная коронавирусом Настя Ивлеева вернулась в телешоу "Орел и решка" 01.08.2020
Видео: звезда "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон заболел коронавирусом 31.07.2020
Русские фанаты Мэрилина Мэнсона "атаковали" комментарии к новому клипу 30.07.2020
⧣ фэнтези
Фото: youtube.com/ GameofThrones
"Игра престолов" установила рекорд по пиратским скачиваниям 11:14
В сериале по "Властелину колец" появятся Саурон, Галадриэль и Элронд 31.07.2020
Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века 30.07.2020
⧣ Джоан Роулинг
Фото: Charles Sykes/Invision/AP
Фанаты "Гарри Поттера" присоединились к травле Джоан Роулинг 05.07.2020
"Полумна Лавгуд" рассказала об опасности увлечения "Гарри Поттером" 22.06.2020
"Рон Уизли" присоединился к травле "нетолерантной "Джоан Роулинг 17.06.2020