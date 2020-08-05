Персонажам "Гарри Поттера" выдали огнестрельное оружие

Идея уже очень давно витала в воздухе, но до ее реализации дошло почему-то только сейчас: персонажи Гарри Поттера посредством магии видеомонтажа наконец-то обзавелись огнестрельным оружием.

Результат эксперимента убедительно доказывает, что волшебные палочки - это, конечно, хорошо, но старый добрый пистолет все-таки гораздо эффективнее.

Соответствующие ролики опубликованы на YouTube-канале с говорящим названием Harry Potter With Guns. Сначала были выложены несколько коротеньких фрагментов, а затем - их компиляция длиною в две с половиной минуты.

Последнее на данный момент видео - совсем, впрочем, иного формата, хотя и тоже на тему "Гарри Поттера". В нем усатый мужчина рассказывает и показывает, как собственноручно приготовить сливочное пиво (Butterbeer, в переводе Марии Спивак - усладэль), популярный во вселенной Джоан Роулинг напиток.