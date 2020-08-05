Постановление губернатора Приморского края от 5 августа 2020 года № 108-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Исключить абзац пятый пункта 1.1;

1.2. Изложить абзац первый пункта 1.2 в следующей редакции:

"1.2. Владельцам объектов розничной торговли, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в указанных объектах (далее - хозяйствующие субъекты), обеспечить письменное уведомление министерства промышленности и торговли Приморского края о готовности к возобновлению деятельности (в том числе на адрес электронной почты minpromtorg@primorsky.ru) по утвержденной им форме, а также недопущение превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, из расчёта один человек на 4 кв. м площади торгового зала.";

1.3. Исключить приложение № 1 к постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







