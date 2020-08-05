Росстат: Инфляция в России с 28 июля по 3 августа составила 0%

Индекс потребительских цен за неделю с 28 июля по 3 августа составил 100%, сообщает пресс-служба Росстата. Он вернулся к обычному для этого времени года нулевому значению после кратковременного повышения на 0,1%. С начала года цены выросли на 3%. В прошлом году тот же показатель составил 2,4%.

Среди продовольственных товаров заметнее других подорожал сахар - на 0,8%. Баранина также стала дороже на 0,8%. Выросли цены и на консервы - мясные прибавили 0,4%, для детского питания - 0,3%. При этом сосиски и сардельки стали дешевле на 0,4%, молоко и пшено - на 0,3%, масло сливочное и подсолнечное, а также смеси для детского питания - на 0,2%.

Снизились на 2,3% цены на плодоовощную продукцию. Рекордсмены - помидоры (-5,3%), картофель (-5,2%), репчатый лук (-3,7%). Морковь же подорожала на 0,9%.

Цены на зубную пасту снизились на 0,4%. На такое же значение возросла стоимость легковых иномарок. Напольные пылесосы стали продавать на 0,3% дороже, смартфоны - на 0,2%. При этом шампуни стали стоить меньше на 0,6%, а телевизоры - на 0,1%.

Бензин прибавил 0,1% цены, сжиженный газ - 0,2%. Стоимость дизтоплива не изменилась.