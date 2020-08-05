Новости

Юрий Лоза укорил подозреваемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова 20:10
В Святой Софии умер муэдзин 19:46
ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем 19:43
В Бейрут вылетел третий самолет МЧС России 19:17
Росстат: Инфляция в России с 28 июля по 3 августа составила 0% 19:00
Samsung представила Galaxy Z Fold 2 18:49
"Роскосмос" показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте 18:33
Армения может ограничить вещание российских телеканалов 18:26
Фарфан покинул "Локомотив" 18:09
Недисциплинированность привела к повторной вспышке COVID-19 на Кубе 17:54
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек 17:49
США выпустили баллистическую ракету по острову в Тихом океане 17:46
США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком 17:33
Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи 17:11
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ 17:09
Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве 17:05
560 нарушений ПДД: в Москве задержали водителя-рецидивиста 17:00
Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС 16:55
В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина 16:52
Почему над Бейрутом вырос "ядерный гриб" 16:44
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России 16:40
Семья Керимовых поднялась на первое место российского списка Forbes 16:39
Школьницу в Германии наказали за разговор на турецком 16:37
Водители смогут купить транспондеры еще на двух пунктах взимания платы 16:27
В Бейруте более 300 тысяч жителей остались без крова 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 августа 2020 г.

Постановление правительства Ростовской области от 3 августа 2020 года № 691 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за II квартал 2020 г."

Дата подписания 3 августа 2020 г.
Опубликован 5 августа 2020 г.

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить по представлению министерства труда и социального развития Ростовской области величину прожиточного минимума в Ростовской области за II квартал 2020 г. в расчете на душу населения - 11 053 рубля, для трудоспособного населения - 11 753 рубля, пенсионеров - 8 915 рублей, детей - 11 642 рубля для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям Ростовской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией