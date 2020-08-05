Постановление правительства Ростовской области от 3 августа 2020 года № 691 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за II квартал 2020 г."

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить по представлению министерства труда и социального развития Ростовской области величину прожиточного минимума в Ростовской области за II квартал 2020 г. в расчете на душу населения - 11 053 рубля, для трудоспособного населения - 11 753 рубля, пенсионеров - 8 915 рублей, детей - 11 642 рубля для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям Ростовской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







