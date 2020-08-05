Шойгу: Войска получили свыше 1100 образцов вооружения и техники

Он отметил, что среди новых образцов - 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотников. Кроме того, флот получил 5 боевых кораблей, в том числе атомную подводную лодку "Князь Владимир", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой десантный корабль "Оленегорский горняк".
Сейчас в вооруженные силы в плановом порядке поступает инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы, отметил Шойгу.
Он рассказал, что новейшие образцы военной продукции можно будет увидеть в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".
Кроме того, увидеть и оценить боевые и технические возможности отечественного вооружения, можно будет на Армейских международных играх, которые в этом году проходят одновременно с форумом "Армия-2020".