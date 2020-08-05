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05.08.2020,  
12:35
Текст:  Александр Степанов

Шойгу: Войска получили свыше 1100 образцов вооружения и техники

Свыше 1100 основных образцов вооружения получили войска в первом полугодии 2020 года. Несмотря на коронавирусную инфекцию, предприятия и органы военного управления сумели обеспечить заданные темпы выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая единый день приемки военной продукции.
Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости
Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости
Фото: РИА Новости
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Он отметил, что среди новых образцов - 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотников. Кроме того, флот получил 5 боевых кораблей, в том числе атомную подводную лодку "Князь Владимир", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Сейчас в вооруженные силы в плановом порядке поступает инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы, отметил Шойгу.

Он рассказал, что новейшие образцы военной продукции можно будет увидеть в августе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Кроме того, увидеть и оценить боевые и технические возможности отечественного вооружения, можно будет на Армейских международных играх, которые в этом году проходят одновременно с форумом "Армия-2020".

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Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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