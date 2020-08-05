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05.08.2020,  
17:46
Текст:  Михаил Сухарев

США выпустили баллистическую ракету по острову в Тихом океане

Фото: United States Space Force Фото: United States Space Force
Фото: United States Space Force

Американские ВВС во вторник запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с базы ВВС Вандерберг недалеко от Лос-Анджелеса в Калифорнии. Как сообщает AP со ссылкой на Командование глобальных ударов ВВС США, ракету без боезаряда выпустили по атоллу Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане.

Фото: youtube.com
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- Ракета стартовала в 12:21 (UTC−7), и ее боеголовки прошли более 6,5 тысяч километров в рамках опытно-конструкторских испытаний, - говорится в сообщении агентства.

В ВВС США отметили, что испытательный запуск никак не связан с мировыми событиями, а выполнен по календарному плану, составленному на несколько лет вперед. Командир 576-й летно-испытательной эскадрильи полковник Омар Кольбер в заявлении после запуска заявил, что испытательные пуски необходимы для поддержания стареющей системы.

Minuteman III стоит на вооружении США с начала 70-х годов прошлого века и является ближайшим аналогом российской баллистической ракеты РТ-2 УТТХ "Тополь". Эти ракеты базируются в шахтах на трех авиабазах США. За последние годы сразу несколько испытательных пусков Minuteman III закончились неудачей.

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