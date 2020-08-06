Hulu внезапно закрыл сериал "Меломанка" с Зои Кравиц

Сериал Hulu "Меломанка" с Зои Кравиц ("Большая маленькая ложь", Женщина-кошка в предстоящем "Бэтмене" Ривза) в главной роли вдруг не выдержал испытания первым сезоном и на второй не зайдет.

Об этом сообщил NME. Не уточняя причин, подвигших сервис на этот шаг. И теперь к стримингу есть вопросы, ведь шоу было достаточно тепло принято публикой и получило неплохие 86% "свежести" от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Премьера "Меломанки" (High Fidelity) состоялась в феврале. В основе - роман Ника Хорнби 1995-го (где главный герой - парень). Ранее уже экранизированный - "Фанатик" 2000 года с Кьюсаком. Где, кстати, снялась мать Зои, нынешняя жена Джейсона Момоа Лиза Боне.

Изначально сериал разрабатывался для Disney+, но позже было решено, что программа все-таки предназначена для аудитории постарше, а не для тихих семейных просмотров фанатов корпорации Микки Мауса, и ситуацию переиграли под Hulu.

31-летняя Кравиц играет владелицу бруклинского магазина пластинок (всё ещё по имени Роб), у которой в личной жизни всё постоянно не слава богу.

Актриса уже отреагировала на закрытие в Instagram, поблагодарив коллег за любовь и все усилия, что были ими вложены в бессовестно отнятое у человечества шоу.