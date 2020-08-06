От профессора-лингвиста уходит невеста. Только что всё было нормально, сидели в гостях, целовались-миловались, а как приехали домой, она сообщает: "Ухожу от тебя к испанскому лётчику, чао, милый". И отчаливает на такси. Потом, спустя какое-то время, возвращается, взглядом жалостливым глядит, и давай они, значит, мириться. А потом опять бросает.

Профессор-лингвист от таких выкрутасов места себе не находит, можете себе вообразить его душевное состояние. Ещё и женщина какая-то повадилась ему на электронную почту писать. Сначала просто адресом ошиблась, теперь какую-то безобидную чушь присылает в крайне неподходящий момент. Он ей в ответ сгоряча грубит, она его грубость колкостью парирует, и как-то у них так незаметно завязывается разговор, перерастающий в эпистолярный роман.

Собственно, вся двухчасовая немецкая мелодрама "Любовь между строк" из этого эпистолярного романа и состоит. Он ей строчит, она ему. Притом всё сугубо по электронке, хотя кто сейчас вообще пользуется электронкой, кроме как для работы, для регистрации на различных сайтах и в приложениях, а также для того, чтобы приходящий от сайтов и приложений спам из ящика удалять. Даже пенсионеры - и те давно "вотсапп" освоили как минимум. А эти письма шлют. Может, конечно, до немцев просто ещё прогресс не дошёл, страна-то дикая, но смотрится всё равно так, будто фильм должен был выйти где-нибудь в промежутке между "Вам письмо" и экранизацией "Одиночества в сети" (лет двадцать назад то есть).

Скорее всего, смысл в том, что письма, хоть бы и электронные, куда как романтичнее бездушных мессенджеров. Вот, например, она ему такую метафору изящную заворачивает: "Когда мы переписываемся, я чувствую себя, как зефир в микроволновке".

Вы когда-нибудь засовывали зефир в микроволновку? Допустим, что засовывали, из кулинарного любопытства или из иных каких побуждений. Допустим, результат вас удовлетворил. Но интересовались ли вы чувствами помещенного в микроволновку зефира? Попробуйте поставить себя на место невинного изделия. Вряд ли нахождение в микроволновке - включённой, надо полагать - способно доставить кому-либо или тем более чему-либо приятные ощущения. Неоднозначная, короче говоря, метафора. По крайней мере, смысл её ускользает и от получателя письма.

Но ладно, шутки шутками, а на самом-то деле всё серьезно, поскольку у второго участника переписки (участницы, вернее) есть муж и двое детей. Не родных, от первого мужниного брака, но мать их давно умерла, и они давно как родные. Крепкая, дружная, благополучная семья, любовь и взаимопонимание. А сердцу-то не прикажешь. С другой стороны, у профессора-лингвиста - зазноба та, имеющая привычку туда-сюда бегать, и тоже семья, далеко не такая благополучная: мать уже много-много лет в разводе с отцом, но до сих пор кольцо обручальное носит, отец где-то в Америке проживает, и в связи с изложенными обстоятельствами профессор-лингвист якобы испытывает некоторые психологические сложности с построением отношений.

Казалось бы, есть что обсудить, но герои всё больше увлекаются пустой красивой болтовнёй в духе вышеприведенной зефирной метафоры, а насущное обсуждают, когда ругаются преимущественно. И, естественно, они порываются иногда устроить очную ставку, но что-то до самого конца не складывается, и, естественно, есть там момент, когда они совсем рядом стоят, но друг дружку не видят. И музычка плаксивая регулярно вклинивается, где мужской вокал нежно чего-то скулит под гитарку, а перед титрами выстреливает контрольным Леонард Коэн с Who By Fire, чтоб у кисейных барышень - а кто ещё такое будет добровольно смотреть? - слёзные железы полопались. Наверное, в своей какой-то нише это кино даже конкурентоспособно, но нельзя никак пройти мимо того факта, что состоит оно на три четверти из кадров, на которых два остолопа пялятся либо в монитор ноутбука, либо в экран смартфона, пока за кадром мужской и женский голоса произносят всякую приторно-ванильную белиберду.

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