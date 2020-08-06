Распоряжение губернатора Омской области от 3 августа 2020 года № 93-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в пункте 7:

- абзац пятый подпункта 1 исключить;

- подпункт 2 дополнить словами ", и перевозки обучающихся до лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, и обратно";

- подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) граждан на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Омской области от 28 апреля 2020 года № 02/6395-2020 при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг (в том числе расположенных вне закрытых помещений), реализация которых не ограничена в установленном порядке, при нахождении на остановках общественного транспорта, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, оказывающим услуги, не допускать обслуживание граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие);";

2) в подпункте 2 пункта 8:

- абзацы второй, пятый исключить;

- в абзаце четвертом слова "вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также работников," исключить;

3) в пункте 9:

- в абзаце первом:

слова "по 4 августа 2020 года" заменить словами "по 18 августа 2020 года";

слова "основных программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ" заменить словами "дополнительных общеобразовательных программ";

- в абзаце четвертом слова "по 4 августа 2020 года" заменить словами "по 18 августа 2020 года";

- абзац десятый исключить;

4) в пункте 10:

- абзац первый после слов "за исключением" дополнить словами "мероприятий, способствующих развитию международных и межрегиональных деловых коммуникаций в научной и научно-технической сферах, развитию кадрового потенциала в научной и научно-технической сферах, а также";

- в подпункте 1:

точку с запятой заменить точкой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом в отношении зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, распространяются также на граждан, политические партии, другие общественные и религиозные объединения;";

5) в пункте 12:

- слова "по 4 августа 2020 года" заменить словами "по 18 августа 2020 года";

- в подпункте 1:

в абзаце втором:

слово "бассейнов," исключить;

дополнить словами ", за исключением бассейнов";

абзац третий исключить;

- в подпункте 3:

в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Ограничения, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта, также не распространяются на деятельность торговых объектов, расположенных на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), осуществляющих продажу мебели, без ограничения по площади торгового зала;";

6) в абзаце втором подпункта 1 пункта 14 слова "по 4 августа 2020 года" заменить словами "по 18 августа 2020 года";

7) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

"Возобновить с 19 августа 2020 года деятельность государственных и муниципальных организаций, реализующих программы спортивной подготовки.";

8) пункт 21 дополнить словами ", бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский государственный историко-культурный музей-заповедник "Старина Сибирская" и бюджетного учреждения культуры Омской области "Государственный Болыпереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев четвертого - шестого подпункта 5 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 19 августа 2020 года, абзацев восьмого - одиннадцатого подпункта 5 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающих в силу с 5 августа 2020 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







