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06.08.2020,  
11:04
Текст:  Алексей Иванов

Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Стрельбы штурмовиков Су-25СМ3 сняли на видео из кабины

В интернете набирает попуярность видео, на котором запечатлена отработка взлета и посадки штурмовика Су-25 на грунтовом аэродроме.

На снятых на мобильный телефон кадрах видно, как боевая машина несколько раз успешно взлетает и приземляется буквально в поле. Где именно это происходит, неизвестно.

Как отметили комментаторы, отработка подобных навыков необходима на случай реальных боевых действий, ведь военные аэродромы - это стратегические объекты, которые потенциальный противник будет стараться вывести из строя в первую очередь.

Су-25 - это дозвуковой штурмовик, основной задачей которого является поддержка сухопутных войск. Самолеты данного типа эксплуатируются с 1981 года, с тех пор было создано множество модификаций, последняя из которых - Су-25СМ3. В рамках модернизации особое внимание было уделено возможности действовать при "нулевой" видимости с помощью системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Также была значительно повышена точность поражения неуправляемыми боеприпасами.

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