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06.08.2020,  
11:25
Текст:  Олег Корякин (Казань)

В Татарстане заложат два противодиверсионных катера "Грачонок"

В Татарстане 7 августа на Зеленодольском заводе имени Горького состоится закладка корпусов двух катеров проекта 21980 "Грачонок". Эти суда являются одиннадцатым и двенадцатым в серии, сообщает предприятие.

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
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Катера предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акватории военно-морских баз ВМФ РФ. Они оснащены гидроакустической станцией обнаружения "Анапа", РЛС МР-231, оптико-электронным комплексом МТК-201 М3 и поисково-обследовательским комплексом "Кальмар".

В арсенале "Грачат" находятся морская тумбовая пулемётная установка (МТПУ) с пулеметов КПВТ калибра 14,5 миллиметра, малогабаритный дистанционно-управляемый гранатометный комплекс 98У, ручной двуствольный противодиверсионный гранатомет ДП-64 "Непрядва" и 4 переносных ЗРК "Игла-1" и "Верба".

Десять катеров уже несут боевое дежурство в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

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