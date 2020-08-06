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06.08.2020 11:22

АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказало благотворительную помощь Каргасокской районной больнице

АО "Транснефть - Западная Сибирь" выделило более 5,3 млн рублей Каргасокской районной больнице в Томской области. На эти средства для медицинского учреждения будет приобретен новый УЗИ-аппарат, позволяющий проводить весь спектр ультразвуковых исследований.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Использование нового современного оборудования существенно расширит возможности диагностики и выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Новое медицинское оборудование с высоким качеством визуализации и чувствительными высокочастотными датчиками позволяет сохранять данные обследования пациентов с возможностью дальнейшей обработки. Аппаратура также позволит существенно расширить перечень проводимых исследований.

Кроме того, современное медицинское оборудование должно помочь врачам в изучении последствий коронавирусной инфекции и ее влияния на сердечно-сосудистую систему.

"Каргасокский район - самый большой по площади в Томской области, его территория занимает около 87 тысяч кв. км. Все население получает в нашей больнице стационарную, поликлиническую и диагностическую помощь", - отметил главный врач учреждения Сергей Винокуров.

В общей сложности в год пройти обследование на данном аппарате смогут порядка 3,6 тыс. человек.

Справка:

В период пандемии коронавирусной инфекции АО "Транснефть - Западная Сибирь" в рамках благотворительной деятельности выделило на оказание помощи медицинским организациям 7,3 млн рублей. Денежные средства были направлены на приобретение необходимого медоборудования, а также на выполнение ремонтных работ в помещениях медицинских учреждений и организаций социальной помощи.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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