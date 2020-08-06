Массированный удар "Искандеров" и "Торнадо" показали на видео

На полигоне Капустин Яр выполнили пуск ракет комплекса "Искандер-М" по объектам условного противника.

Телеканал "Звезда" опубликовал зрелищное видео пуска "Искандеров" в Астраханской области. Им руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

На учениях отрабатывали перевод комплекса из походного положения в боевое. Обнаружить условные цели помогли беспилотники "Орлан-10". Координаты они передавали в режиме реального времени. К массированному удару комплексов "Искандер" присоединились РСЗО "Торнадо-С".

Все объекты были поражены на расстоянии 90 километров с высокой точностью.

Особенностью комплекса "Искандер-М" является то, что использует высотную сверхманевренную ракету, обладающую стелс-технологиями. Это позволяет поражать цели в обход ПРО на расстоянии до 500 километров.