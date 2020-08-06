Постановление губернатора Самарской области от 5 августа 2020 года № 201 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующие изменения:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Гражданам, вернувшимся с территорий иностранных государств:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по коронавирусу по номерам телефонов:

кол-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 в рабочее время;

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" 8 (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно;

выполнять требования, предусмотренные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9;";

пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

"2.2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства выполнять требования, предусмотренные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9.";

в пункте 3:

дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:

"5.2) проведение на территории Самарской области региональных и муниципальных физкультурных мероприятий с количеством участников не более 50 человек;";

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) органам записи актов гражданского состояния проводить церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с ограниченным числом участников (исходя из площади зала - 4 кв. метра на 1 человека);";

дополнить подпунктами 8-11 следующего содержания:

"8) работу театрально-концертных организаций на территории Самарской области в части возобновления ими репетиционного процесса в отношении текущего репертуара и премьерных постановок;

9) работу культурно-досуговых учреждений (в соответствии с решением органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, на территории которых культурно-досуговые учреждения осуществляют свою деятельность) в части осуществления деятельности клубных формирований в зданиях (помещениях) при проведении мероприятий (занятий) с количеством участников (посетителей) до 10 человек включительно;

10) работу культурно-досуговых учреждений (в соответствии с решением органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области, на территории которых культурно-досуговые учреждения осуществляют свою деятельность) при проведении мероприятий (занятий) на открытом воздухе, в том числе посредством использования передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), с количеством участников (посетителей) до 50 человек включительно;

11) работу кинотеатров (кинозалов) (при условии заполнения зрительного зала не более чем на 30 процентов, при этом общее количество зрителей должно составлять не более 50 человек).".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







