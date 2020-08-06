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06.08.2020,  
17:06
Текст:  Михаил Русин

Видео: новейшая китайская САУ попала в ДТП

Фото: Armour desia / youtube.com
Тягач-эвакуатор на базе новейшего танка Тип 15 создали в Китае

В интернете появилось видео, на котором запечатлено необычное ДТП.

Судя по короткому ролику, размещенному на YouTube, новейшая китайская 155-мм колесная самоходная гаубица PLC-181 столкнулась с легковой машиной. Примечательно, что авария произошла на пешеходном переходе.

К счастью, водитель тяжелой военной техники успел вовремя затормозить, и оказавшийся на пути монстра с пушкой гражданский автомобиль практически не пострадал.

САУ поступила на вооружение НОАК в 2019 году. Ее масса по разным оценкам составляет от 22 до 27 тонн.

Скорострельность гаубицы составляет 4-6 выстрелов в минуту, а дальность оценивается в 30 000 - 50 000 метров, в зависимости от типа используемых боеприпасов.

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