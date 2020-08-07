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7 августа 2020 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 7 августа 2020 года № 338-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 876 "0 внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. № 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

на 14 календарных дней в период с 10 по 23 августа 2020 г. включительно.";

2) в абзаце первом пункта 10 цифры "09" заменить цифрами "23".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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