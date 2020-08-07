О том, что на фасаде дома на Мясницкой, спроектированного архитектором Федором Шехтелем, есть вывеска, которую когда-то скрыли под слоем штукатурки, знали давно. Но открыть смогли только теперь.

Наталья Тарнавская, благодаря которой в столице уже нашли и восстановили несколько старинных вывесок, дождалась момента, когда и до этой вывески можно будет добраться. Еще недавно она выглядела вот так:

Тарнавская согласовала вопросы с чиновниками, которые разрешили реставрацию, бросила клич среди волонтеров - и дело пошло.

В этом здании до революции размещался торговый дом Матвея Кузнецова - фарфорового короля России. Выходец из крестьян, он создал империю фарфора, объединив несколько заводов. Благодаря Кузнецову, фарфор стал доступен всем. В начале ХХ века его могли приобрести даже крестьяне.

И сейчас во многих семьях до сих пор сохраняется дореволюционная посуда с обязательным кузнецовским клеймом.

Экскурсовод Марина Сурвилло, рассказывая о Кузнецовых, принесла из дома в корзине несколько фарфоровых предметов, изготовленных на фабриках товарищества в начале ХХ века и после революции, когда они были национализированы. "Домашние поглядывали на меня с удивлением, когда видели мои сборы", - призналась Марина.

Вино и сок в честь открытия вывески (народ собрался прямо на мостовой) пили, правда, из пластиковых стаканчиков, но это не помешало оценить ни вкус напитка, ни то, с каким вкусом подошли к реставрации Наталья Тарнавская, Екатерина Дмитриева и волонтеры, которые работали больше месяца на лесах. Корреспондент "Родины" тоже поучаствовал в этих работах.

Самый серьезный ущерб вывеске нанесли в 1990-х - 2000-х. Чтобы штукатурка держалась прочно, на буквах сделали насечки пилой. Но, несмотря на это, фрагменты сусального золота, которым они покрыты, сохранились.

Реставрацию проводили на средства москвичей - как и в предыдущих случаях. Всего горожане пожертвовали на восстановление вывески с фамилией Кузнецова почти 460 тысяч рублей.

Долгое время от реставрационных работ, которые ему бы ничего не стоили, отказывался собственник магазина, где, кстати, до последнего времени торговали тоже фарфором - только не кузнецовским.

Лишь после того, как магазин закрылся, стало возможным открыть вывеску.

Собственника этого вряд ли кто-то вспомнит, в отличие от Матвея Казакова, который, наживая капиталы, занимался при этом меценатской деятельностью, строил жилье для рабочих своих мануфактур, заботился об их быте и просвещении.

Вот почему на открытии старой новой вывески призывали: "Будь, как Кузнецов".