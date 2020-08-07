Постановление правительства Самарской области от 6 августа 2020 года № 562 "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Самарской области "О потребительской корзине в Самарской области", Законом Самарской области "О порядке установления величины прожиточного минимума в Самарской области" и по представлению министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Правительство Самарской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Самарской области за II квартал 2020 года:
в расчете на душу населения - 10 979 рублей;
для трудоспособного населения - 12 126 рублей;
для пенсионеров - 8 751 рубль;
для детей - 11 000 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов
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