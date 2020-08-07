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7 августа 2020 г.

Закон Свердловской области от 4 августа 2020 года № 92-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2021 год"

Дата подписания 4 августа 2020 г.
Опубликован 7 августа 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Законодательным Собранием Свердловской области 4 августа 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2021 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи".

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2021 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", в размере 9311 рублей в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



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