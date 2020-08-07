Постановление правительства Тверской области от 6 августа 2020 года № 350-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области за второй квартал 2020 года"

Новости

ЦПВС: Боевики пытаются атаковать российскую базу Хмеймим 00:54
Захвативший заложников в Гавре сдался полиции 00:25
Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы 00:20
Советник Трампа по COVID-19: Неизвестные угрожали мне смертью 00:15
Россотрудничество направило в Бейрут детских врачей 06.08.2020
Генпрокурор Нью-Йорка подала иск о запрете Национальной стрелковой ассоциации 06.08.2020
16 сотрудников бейрутского порта задержаны по делу о взрыве 06.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 06.08.2020
В России запатентовали препарат от коронавируса 06.08.2020
Берлин оценил как "неуместный" тон заявлений США о "Северном потоке-2" 06.08.2020
СМИ: Федор Смолов ведет переговоры с "Фенербахче" 06.08.2020
Пшеница и пырей оказались способны накапливать в побегах уран 06.08.2020
В Москве осужден прораб, который обманывал пожилых людей 06.08.2020
Билл Гейтс предсказал "катастрофу страшнее пандемии коронавируса" 06.08.2020
В Узбекистане из-за коронавируса экзамены в вузы проведут на стадионах 06.08.2020
Во французском Гавре захвачены заложники 06.08.2020
В Москве продолжится внедрение новейших систем очистки воды 06.08.2020
Москвичи решат судьбу монорельса 06.08.2020
Берлин отвергает незаконные санкции в отношении "Северного потока-2" 06.08.2020
В Италии от жары грозит обрушиться знаменитый ледник 06.08.2020
В Крыму создано новое министерство 06.08.2020
В Nord Stream 2 знают об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран 06.08.2020
Зеленский рассказал, как ходил за сладостями в Донбассе 06.08.2020
В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке 06.08.2020
В Астрахани вынесли приговор трем экстремистам 06.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 августа 2020 г.

Постановление правительства Тверской области от 6 августа 2020 года № 350-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области за второй квартал 2020 года"

Дата подписания 6 августа 2020 г.
Опубликован 7 августа 2020 г.

Во исполнение Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и закона Тверской области от 21.06.2005 № 81-ЗО "О прожиточном минимуме в Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:

1. Установить за второй квартал 2020 года величину прожиточного минимума населения Тверской области:

на душу населения - 11 234,14 руб.;

для трудоспособного населения - 12 144,22 руб.;

для пенсионеров - 9 251,79 руб.;

для детей - 11 893,59 руб.

2. Областным исполнительным органам государственной власти Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в третьем квартале 2020 года использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением, если иное не установлено законодательством.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, руководителям организаций, профсоюзным органам и общественным объединениям Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в третьем квартале 2020 года использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до вступления в силу постановления Правительства Тверской области "О величине прожиточного минимума населения Тверской области за третий квартал 2020 года".

Губернатор Тверской области И.М.Руденя



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией