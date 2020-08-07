Умер актер из "Сумеречной зоны" Брент Карвер

На 69-м году жизни в Канаде 4 августа скончался лауреат премии "Тони" Брент Карвер, артист Бродвея, актер кино и ТВ.

О его смерти сообщает The New York Post, со ссылкой на семью Карвера. Причина кончины не называется.

Mourning the loss of Brent Carver tonight. Rest in Peace, kind soul. pic.twitter.com/P7j7cz435b — Karen Skidmore (@KSPerforms) August 7, 2020

Брент Карвер родился в 1951 году в Британской Колумбии в простой семье. С детства заинтересовался театром, играл на гитаре, пел.

На сцене и экранах дебютировал в начале семидесятых. Далее сыграв в кино и сериалах порядка полусотни ролей. В том числе в "Сумеречной зоне", "Войне миров" 1989-го, "Тысячелетии", "Лабиринте правосудия", культовом шоу "Строго на юг", "Легенде Сонной лощины" и в модерновой постановке "Ромео и Джульетты" с Орландо Блумом 2014-го.

Премии "Тони", "театрального "Оскара", Карвер был удостоен за мюзикл "Поцелуй женщины-паука".