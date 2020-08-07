Володин прокомментировал маркировку аккаунтов в Twitter

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о дополнительной маркировке в Twitter официальных аккаунтов российских государственных органов, должностных лиц и ряда СМИ. В частности, он отметил практику двойных стандартов.

Согласно распространенному пресс-релизу, Twitter вводит новые обозначения для учетных записей правительств и государственных СМИ.

Решение о введении маркировки - "еще одно подтверждение того, что это не поддельные аккаунты, тиражирующие фейк-ньюз, а официальные источники, которым можно доверять", отметил Володин. Такая маркировка появилась и на странице Госдумы, добавил он.

Вместе с этим председатель Госдумы выразил недоумение, почему не маркируется "Радио Свобода".

"Что за практика двойных стандартов? - удивился он. - Почему такой маркировки нет у аккаунта "Радио Свобода", которое финансируется из госбюджета и отражает официальную позицию Госдепа? Эта прямая попытка ввести читателей и пользователей соцсети в заблуждение".