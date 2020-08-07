Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 августа 2020 года № 141-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов





Утверждено постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 августа 2020 года № 141-ПГ

Изменение, которое вносится в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" изложить в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

1. Ввести с 16 марта 2020 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим повышенной готовности).

2. Обязать лиц в возрасте 65 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, указанными в приложении № 1:

2.1. соблюдать до 15 августа 2020 года (включительно) режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2.2. при вынужденном выходе из дома:

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее - масочный режим);

- соблюдать дистанцию до других лиц не менее полутора метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси).

2-1. Определить для лиц в возрасте 65 лет и старше следующие периоды режима самоизоляции в соответствии с положениями пункта 2 настоящего постановления, начиная с 15 июня 2020 года:

- с 15 июня по 21 июня 2020 года;

- с 22 июня по 30 июня 2020 года;

- с 01 июля по 10 июля 2020 года;

- с 11 июля по 20 июля 2020 года;

- с 21 июля по 02 августа 2020 года;

- с 03 августа по 15 августа 2020 года.

3. Обязать иных лиц, проживающих (пребывающих), находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

3.1. соблюдать до 15 августа 2020 года (включительно) режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- непосредственно связанных с защитой жизни, здоровья, прав и свобод лиц;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и (или) иными нормативными правовыми актами;

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением и (или) иными нормативными правовыми актами (в том числе оказанием транспортных услуг и (или) услуг доставки);

- следования лиц к месту участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях (на основании повестки, вызова или акта органа следствия, дознания или судов);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация (выполнение, предоставление) которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением и (или) иными нормативными правовыми актами;

- индивидуальных занятий физической культурой и спортом, в том числе спортивной подготовки и индивидуального выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, на открытом воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, стадионах (в части, расположенной на открытом воздухе), иных открытых спортивных сооружениях при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, с соблюдением санитарных норм и правил, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также следования к местам занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе;

- прогулки на улице не более 2 человек вместе, прогулок одного из родителей с ребенком (родителей с детьми);

- участия в мероприятиях политических партий, иных общественных объединений, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов, сбором подписей на выборах, организуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году, с соблюдением санитарных норм и правил, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- следования в образовательные организации (и обратно), на базе которых организованы пункты проведения ЕГЭ, начиная с 03 июля 2020 года;

- следования к местам формирования в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе организованных детских групп, выезжающих за счет средств окружного бюджета на отдых в детские оздоровительные учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, начиная с 30 июля 2020 года;

- следования организованных детских групп в детские оздоровительные учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, отдых в которых организован за счёт средств окружного бюджета, в том числе предоставленных в форме субсидии АНО "Центр организации детского и молодежного отдыха", начиная с 01 августа 2020 года;

- следования в медицинские учреждения в целях прохождения медицинского осмотра, предусмотренного при заезде детей в детские оздоровительные учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации;

3.2. при выходе из дома в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1 настоящего пункта, соблюдать:

- социальное дистанцирование, в том числе в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; прогулок одного из родителей с ребёнком (родителей с детьми));

- масочный режим при нахождении в торговых объектах, в местах оказания услуг (за исключением времени занятий физической культурой и спортом (проведения тренировок) при оказании услуг в области спорта с учетом требований, предусмотренных приложением № 5), в общественных местах, общественном транспорте, в том числе такси.

4. Установить с 01 июня 2020 года на территории муниципального образования город Новый Уренгой следующие дополнительные ограничительные меры:

4.1. запретить обсервацию (временную изоляцию) в жилых и иных помещениях работников, не проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывших для выполнения работ (оказания услуг), за исключением обсервации (временной изоляции) в жилых и иных помещениях, определенных органом местного самоуправления муниципального образования город Новый Уренгой;

4.2. для лиц, прибывающих на территорию муниципального образования город Новый Уренгой, обязательно наличие отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (далее - новая коронавирусная инфекция) в организациях, имеющих лицензию на выполнение работ с микроорганизмами III - IV групп патогенности (далее - лабораторное обследование), полученного не позднее 5 календарных дней до дня прибытия, за исключением лиц, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,и лиц, имеющих обратный билет на выезд за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа в течение 3 дней со дня прибытия, не считая даты приезда.

5. Запретить:

5.1. проведение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий (за исключением мероприятий, связанных с подготовкой, проведением и участием в ЕГЭ, мероприятий политических партий, иных общественных объединений, связанных с выдвижением кандидатов, списков кандидатов, сбором подписей на выборах, организуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году, мероприятий, связанных с проведением регулярных и разовых ярмарок, физкультурных и спортивных мероприятий с учетом требований, предусмотренных приложением № 5) до 15 августа 2020 года (включительно);

5.2. выезды организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа, до 15 августа 2020 года (включительно), организованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление за пределы Российской Федерации, до 31 августа 2020 года (включительно), за исключением выезда организованных детских групп в детские оздоровительные учреждения, находящиеся на территории Российской Федерации, отдых в которых организован за счет средств окружного бюджета;

5.3. выезды спортсменов на физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределы (за исключением случаев выездов спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортсменов спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа и кандидатов в указанные сборные команды на физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия на основании вызовов Министерства спорта Российской Федерации (в том числе федеральных государственных учреждений спортивной направленности) или общероссийских спортивных федераций по видам спорта) до 15 августа 2020 года (включительно);

5.4. выезды творческих коллективов, обучающихся детских школ искусств, спортивных школ (за исключением случаев выездов спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и спортсменов спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа и кандидатов в указанные сборные команды на физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия на основании вызовов Министерства спорта Российской Федерации (в том числе федеральных государственных учреждений спортивной направленности) или общероссийских спортивных федераций по видам спорта) по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за его пределы до 15 августа 2020 года (включительно).

6. Временно приостановить до 15 августа 2020 года (включительно):

6.1. проведение досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, рекламных и подобных мероприятий с очным присутствием лиц, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения лиц (за исключением регулярных и разовых ярмарок, физкультурных и спортивных мероприятий с учетом требований приложения № 5);

6.2. работу ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных центров, досуговых заведений, объектов культуры;

6.3. работу ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;

6.4. работу торговых объектов.

7. Ограничение, установленное подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего постановления, не распространяется на предприятия общественного питания, осуществляющие:

- обслуживание на вынос без посещения лицами помещений таких предприятий и дистанционную доставку заказов;

- организацию питания для работников организаций или обеспечение питания в гостиницах, аэропортах, железнодорожных и речных вокзалах.

8. Ограничение, установленное подпунктом 6.4 пункта 6 настоящего постановления, не распространяется на аптеки, аптечные пункты, а также на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их):

- реализацию продовольственных товаров;

- розничную торговлю с заключением договоров на оказание услуг связи и реализацией связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

- продажу бензина автомобильного, дизельного топлива, сжиженного природного газа;

- продажу автомобильных запасных частей и расходных материалов;

- реализацию товаров дистанционным способом, без очного посещения лицами территории торгового объекта (через пункты выдачи товара) либо на условиях доставки;

- непродовольственных товаров, площадь торговых залов которых не превышает 800 кв. м, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и с соблюдением предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в зале торгового объекта (исходя из расчета: 1 человек на 4 кв. м).

9. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере предоставления бытовых услуг (парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные салоны, прачечные, химчистки, бани, сауны, ателье и прочие бытовые услуги) и торговли непродовольственными товарами (с учетом ограничений, указанных в абзаце седьмом пункта 8 настоящего постановления), услуг в области спорта, обязаны:

9.1. при начале деятельности после 11 мая 2020 года уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу или их территориальные подразделения;

9.2. организовать работу с учетом требований к организации работы в учреждениях физической культуры и спорта, работы организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере предоставления бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами, с соблюдением в указанных случаях требований, установленных приложениями №№ 2, 5.

10. Обязать всех работодателей, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом подпункта 12.2 пункта 12 настоящего постановления):

10.1. соблюдать общие требования, установленные приложением № 3;

10.2. обеспечить обследование прибывающих на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа работников на новую коронавирусную инфекцию;

10.3. в отношении работников, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывших на его территорию из отпуска (после лечения) и не прошедших лабораторное обследование, принять одно из следующих решений:

- о переводе на удаленный (дистанционный) режим работы на срок не менее 14 календарных дней c даты прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа;

- о предоставлении ежегодного очередного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней c даты прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа;

10.4. в отношении лиц, прибывших на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа, работающих вахтовым методом либо для выполнения работ, связанных с пребыванием работника на территории Ямало-Ненецкого автономного округа более 10 дней подряд, необходимо соблюдать требования, закреплённые постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2020 года № 60-ПГ "О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа";

10.5. не допускать увольнения работников по инициативе работодателя, принудительного направления в отпуск без сохранения заработной платы в период самоизоляции работников, перевода работников на дистанционный режим работы без оформления соответствующих документов по причинам, связанным с неблагополучной ситуацией, обусловленной угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством;

10.6. обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой возможности гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, дистанционный режим работы, позволяющий избежать скопления работников в помещениях, занимаемых организацией;

10.7. обеспечить регистрацию в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" путем создания личного кабинета, внесение и актуализацию по мере необходимости на постоянной основе сведений о режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы, возникновении задолженности по заработной плате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции по форме, размещенной на указанном ресурсе;

10.8. приоритетно использовать средства дистанционного взаимодействия.

11. Рекомендовать всем работодателям, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

11.1. перевести на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей одного из родителей, имеющих ребенка до 7 лет, лиц в возрасте 65 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями, указанными в приложении № 1, в первую очередь, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом;

11.2. продлить в соответствии с трудовым законодательством продолжительность периода вахты работников, находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и длительность междувахтового отпуска работников, находящихся за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа;

11.3. при организации строительных работ, дорожной деятельности организовать:

- доставку сотрудников (работников) на строительную площадку, объект, исключая использование общественного транспорта, с последующей дезинфекцией транспорта, посредством которого осуществлялась доставка;

- места приёма пищи на территории строительной площадки, объекта и доставку горячего питания для сотрудников с последующей дезинфекцией мест приёма пищи;

- штабы, курирующие строительство объектов вне общественных мест (на строительной площадке, объекте, в нежилых помещениях, оборудованных отдельным входом).

12. Обязать работников предприятий или организаций независимо от организационно-правовой формы, прибывших (прибывающих) на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа для выполнения работ (оказания услуг):

12.1. при осуществлении трудовой функции соблюдать требования, установленные приложением № 4;

12.2. работникам, не проживающим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, необходимо пройти лабораторное обследование не более чем за 3 календарных дня до дня прибытия на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа.

При этом срок пребывания работников не должен превышать 5 дней. Если срок пребывания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа продлился более 5 календарных дней, необходимо пройти повторное лабораторное обследование, при этом в совокупности срок пребывания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не должен превышать 10 календарных дней.

В случае если срок пребывания указанных лиц на территории Ямало-Ненецкого автономного округа составляет более 10 календарных дней, необходимо руководствоваться требованиями постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 апреля 2020 года № 60-ПГ "О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

Положения настоящего подпункта в части прохождения лабораторного обследования не распространяются на членов экипажей воздушных судов, поездных и локомотивных бригад на железнодорожном транспорте, морских и речных судов (включая плавмагазины), а также водителей, выполняющих грузовые и пассажирские межрегиональные автомобильные перевозки;

12.3. работникам, проживающим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и прибывшим из отпуска (после лечения), необходимо пройти лабораторное обследование не более чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.

13. Временно приостановить:

13.1. предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях, занимаемых государственными органами Ямало-Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе, государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными учреждениями в Ямало-Ненецком автономном округе, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан в соответствии с установленным режимом работы указанных учреждений.

При этом государственные, муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде в соответствии с установленным режимом работы указанных учреждений;

13.2. посещение воспитанниками и обучающимися образовательных организаций таких организаций (за исключением посещения организаций дополнительного образования в малых группах (до 10 человек одновременно); посещения дошкольных образовательных организаций (с учетом формирования групп до 12 человек одновременно); посещения образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения ЕГЭ, в период с 03 июля по 08 августа 2020 года; посещения приемных комиссий, созданных на базе профессиональных образовательных организаций с соблюдением в указанных случаях требований, установленных приложением № 6).

13.3. посещение несовершеннолетними лицами объектов спорта, находящихся в закрытых спортивных сооружениях (за исключением осуществления спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства, с учетом требований, предусмотренных приложением № 5).

14. Возобновить с 01 июня 2020 года государственную регистрацию заключения брака с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке производить при ограниченном количестве присутствующих лиц, исходя из расчета площади зала - 4 кв.м. на 1 человека, но не более 10 человек, включая работника органа записи актов гражданского состояния, фотографа и оператора.

15. Юридическим лицам вне зависимости от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, правообладателям торговых объектов (территорий), а также осуществляющим перевозку железнодорожным, воздушным, речным и автомобильным транспортом, обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, ограничить присутствие и обслуживание граждан, не соблюдающих масочный режим и социальное дистанцирование, регулярно проводить мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, осуществлять регулярную дезинфекцию, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для антисептической обработки, для обеззараживания воздуха.

Юридическим лицам вне зависимости от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, правообладателям объектов спорта соблюдать требования абзаца первого настоящего пункта (за исключением требования о соблюдении масочного режима во время занятий физической культурой и спортом (проведения тренировок) при оказании услуг в области спорта с учетом требований, предусмотренных приложением № 5), а также ограничить пребывание и облуживание несовершеннолетних лиц в закрытых спортивных сооружениях.

16. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, деятельность по управлению многоквартирными домами соответственно, обеспечить:

16.1. регулярную дополнительную санитарную обработку помещений общего пользования в многоквартирных домах;

16.2. реализацию комплексных мер, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции.

17. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа совместно с органами социальной защиты населения муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:

17.1. временно приостановить прием от граждан документов и сведений, которые представляются в орган социальной защиты населения получателями региональных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи самостоятельно для продления выплат и не могут быть запрошены в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, подведомственных этим органам. Органам социальной защиты населения продлевать выплату ранее назначенных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи на срок не более чем до 30 сентября 2020 года без подтверждающих документов и сведений;

17.2. максимально ограничить посещение гражданами органа социальной защиты населения, одновременно обеспечив телефонное консультирование граждан по вопросам предоставления государственных услуг в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (с перерывом на обед с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут);

17.3. обеспечить информирование граждан о временном механизме продления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также о возможности получения государственных услуг путем электронной подачи документов с помощью федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или направления почтовой корреспонденции;

17.4. в случае подачи заявления на получение государственной услуги с помощью федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" региональные меры социальной поддержки и государственную социальную помощь назначать на срок не более чем до 30 сентября 2020 года на основании копий документов, направленных гражданами на электронную почту органа социальной защиты населения или помещенных в специальный почтовый ящик, установленный в органе социальной защиты населения (заверять копии документов в установленном законодательством порядке в данном случае не требуется. Гражданам, которым меры социальной поддержки и государственная социальная помощь назначены в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, необходимо после 01 октября 2020 года в течение трех месяцев представить в орган социальной защиты населения подлинники документов и сведений, представленных в копиях).

18. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченным организациям социального обслуживания продлевать срок действия решений о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составленных индивидуальных программах предоставления социальных услуг на срок не более чем до 30 сентября 2020 года без подтверждающих документов и сведений.

19. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить в пределах компетенции выполнение ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, установленных настоящим постановлением.

20. Государственному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг":

20.1. обеспечить бесперебойный, круглосуточный приём звонков (обращений) от населения, связанных с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, посредством телефона горячей линии 8-800-200-01-15;

20.2. обеспечить информирование лиц о введенных ограничениях и мерах в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции посредством рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи сообщений согласно предоставленным уполномоченными оперативным штабом органами номерам телефонов лиц.

21. Рекомендовать операторам связи, оказывающим услуги на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечить бесперебойную работу объектов, осуществляющих услуги в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, предоставление услуг мобильной и фиксированной телефонной связи и предоставление абонентам старше 60 лет услуг связи при отсутствии средств на лицевом счёте абонента.

22. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:

22.1. обеспечить в пределах своих полномочий выполнение настоящего постановления;

22.2. принять меры по предупреждению распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, аналогичные мерам, предусмотренным настоящим постановлением (в том числе дополнительные);

22.3. обеспечить информирование лиц, в том числе ведущих традиционный образ жизни, о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;

22.4. обеспечить продление срока действия ранее проданных проездных билетов в городском общественном транспорте на более поздние даты с учётом сроков ограничений, введенных настоящим постановлением.

23. Перевести оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - оперативный штаб), в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

24. Руководителю оперативного штаба ежедневно, к 15 часам 00 минутам, представлять Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа доклад о ситуации, связанной с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, в том числе о количестве заболевших в случае выявления заражения новой коронавирусной инфекцией.

Приложение № 1 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 августа 2020 года № 141-ПГ

Перечень хронических заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2.2. астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

2.3. бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 -N18.5.

6. Новообразования из числа <1>:

6.1. злокачественные новообразования любой локализации <2>, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 -C80, C97;

6.2. острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 -C96, D46.

Примечания.

<1> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

<2> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

Приложение № 2 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 августа 2020 года № 141-ПГ

Требования к организации работы организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере предоставления бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами

I. Требования к организации работы салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)

1.1. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

1.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты IV типа - пижамой, медицинским халатом, шапочкой, маской (одноразовой или многоразовой) со сменой каждые 3 часа или респиратором фильтрующим, перчатками, носками, тапочками или туфлями.

1.3. Организация ежедневного утреннего фильтра работников перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника, уточнение состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны, и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

1.4. Обязательное проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием.

1.5. Проведение текущей влажной уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в день.

1.6. Наличие обеззараживателя воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей, разрешенного для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

1.7. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними. Обработка поверхности места обслуживания после каждого клиента.

1.8. Исключение ожидания посетителями внутри салона (парикмахерской), при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).

1.9. Запрещение входа в салоны и парикмахерские лиц, не связанных с их деятельностью (за исключением посетителей).

1.10. Оказание услуг каждому посетителю (косметические услуги, педикюр, массаж, солярий, пирсинг, татуаж) осуществляется на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

1.11. Запрещение приема пищи работниками на рабочих местах, а также посетителями. Допускается организация приема пищи работниками в специально отведенной комнате с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

1.12. Организация ежедневной (после окончания работы) стирки использованного белья и спецодежды либо наличие 5-дневного запаса одноразовых средств.

1.13. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму.

1.14. Организация посменной работы сотрудников.

1.15. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

II. Требования к организации работы прачечных, химчисток, ателье, пунктов по оказанию иных бытовых услуг с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2.1. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

2.2. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты (маска медицинская одноразовая или многоразовая и перчатки) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий (указывается наименование, количество из расчета 5-дневного запаса).

2.3. Организация ежедневного утреннего фильтра работников перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнение состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

2.4. Обязательное проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед открытием.

2.5. Проведение текущей влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в день.

2.6. Наличие обеззараживателя воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников, разрешенного для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

2.7. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними и проведения текущей дезинфекции.

2.8. Исключение обслуживания групп лиц. Обеспечение приема по одному клиенту при условии соблюдения социального дистанцирования.

2.9. Исключение ожидания посетителями внутри прачечной, химчистки или ателье.

2.10. Запрещение входа в помещения обслуживания лиц, не связанных с их деятельностью (за исключением посетителей).

2.11. Запрещение приема пищи работниками на рабочих местах, а также посетителями. Допускается организация приема пищи работниками в специально отведенной комнате с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

2.12. Организация ежедневной (после окончания работы) стирки использованного белья и спецодежды либо наличие 5-дневного запаса одноразовых средств.

2.13. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

III. Требования к организации работы бань, саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

3.1. Проведение перед открытием бани, сауны генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

3.2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" для сотрудников с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

3.3. Организация "входного фильтра" для посетителей с проведением контроля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными COVID-19 лицами.

3.4. Организация при входе в баню, сауну мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

3.5. Запрет входа в бани, сауны лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования.

3.6. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

3.6.1. организация посещения бань, саун из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на одного посетителя;

3.6.2. исключение ожидания посетителями внутри бани, сауны.

3.7. Запрет на использование купелей и бассейнов.

3.8. Организация посменной работы сотрудников.

3.9. Запрет приема пищи персоналом на рабочих местах. Выделение для приема пищи персонала специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

3.10. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

3.11. Рекомендация посетителям приносить с собой только холодные (упакованные) и горячие напитки, запрет на употребление посетителями принесенной пищевой продукции (блюд).

3.12. Обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников и посетителей, а именно мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков.

3.13. Обеспечение и контроль за использованием работниками специальной одежды и обуви и средств индивидуальной защиты (маски одноразовые или многоразовые, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа; перчатки) (за исключением парильных).

3.14. Обеспечение ежедневной (после окончания работы) стирки специальной одежды работников и белья для посетителей (простыни, полотенца и т.д.) по договору со специализированной организацией или непосредственно в бане, сауне (при наличии соответствующих условий).

3.15. Наличие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств.

3.16. Проведение проветривания помещений, оборудованных оконными проемами, между сменами.

3.17. Проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия всех помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, туалетные комнаты, помывочные) с обработкой всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

В зоне отдыха уборка и дезинфекция после каждого клиента.

3.18. Обеспечить проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной гигиены (регулярного мытья рук с мылом и обработки кожным антисептиком в течение всего рабочего дня, после посещения санузла, перед приемом пищи).

IV. Требования к организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

4.1. Перед открытием магазина (пункта оказания услуг) проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

4.2. Организация ежедневного утреннего фильтра перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны.

4.3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4.4. Запрещение входа в магазины (пункты оказания услуг) лиц, не связанных с их деятельностью (за исключением посетителей).

4.5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

4.5.1. нахождение предельного количества лиц, которые одновременно могут находиться в торговом зале (пункте оказания услуг), исходя из расчета: 1 человек на 4 кв. м;

4.5.2. нахождение в торговом зале (пункте оказания услуг) и у касс посетителей при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

4.5.3. при невозможности соблюдения подпунктов 4.5.1, 4.5.2 настоящего пункта ограничение доступа посетителей в магазин (пункт оказания услуг);

4.5.4. при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

4.5.5. запрет приема пищи работниками на рабочих местах;

4.5.6. выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

4.6. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

4.7. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно: частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового - не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

4.8. Использование работниками средств индивидуальной защиты (маска медицинская одноразовая или многоразовая со сменой каждые 3 часа и перчатки).

4.9. Наличие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

4.10. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

4.11. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия 2 раза в сутки.

4.12. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.





Приложение № 3 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 августа 2020 года № 141-ПГ

Общие требования к работодателям организаций и предприятий, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Принять решение о численности работников, выполняющих трудовую функцию дистанционно.

При этом рекомендовать установить максимально возможную численность работников, выполняющих трудовую функцию дистанционно, исходя из технических возможностей и специфики деятельности организации, предприятия и индивидуального предпринимателя.

2. Обеспечить соблюдение работниками масочного режима при нахождении на рабочих местах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на территории работодателя, включая нахождение в служебном транспорте.

Исключение составляют случаи нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц.

3. Обеспечить соблюдение работниками (в том числе посетителями) социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки и специального режима пропуска (за исключением случаев, при которых деятельность организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей не позволяет обеспечить социальное дистанцирование между посетителем и работником).

4. Обеспечить измерение температуры тела работников перед началом рабочего дня.

5. Обеспечить размещение при входах и в местах наибольшего скопления людей кожных антисептиков для обработки рук (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующих салфеток, устройств для обеззараживания воздуха.

6. Осуществлять регулярную дезинфекцию по вирусному режиму производственных, офисных, складских помещений, транспортных средств с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

Особое внимание уделять дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнат и оборудования для занятия спортом и тому подобное) во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа.

7. Обеспечить отстранение работника от исполнения трудовой функции или перевод на дистанционную форму работы в случае выявления у работника повышенной температуры тела и (или) симптомов респираторного заболевания, равно как и в случае выявления у совместно проживающих с ним лиц заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Дальнейший допуск таких работников к исполнению трудовых обязанностей возможен только на основании справки врача о здоровье работника.

8. В случае проживания работников в общежитиях коридорного типа и выявления среди них заболевания новой коронавирусной инфекцией обеспечить за счет средств работодателя расселение в объекты размещения некоридорного типа работников, контактировавших с заболевшим, с обеспечением соблюдения расселенными работниками режима изоляции в соответствии с постановлениями санитарных врачей.

9. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.





Приложение № 4 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 августа 2020 года № 141-ПГ

Требования к работникам организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Работники обязаны соблюдать следующие требования:

1.1. Незамедлительно информировать работодателя:

1.1.1. о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, диабета;

1.1.2. о наличии беременности;

1.1.3. о наличии симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции, пневмонии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним.

1.2. Соблюдать дистанционный режим работы, установленный работодателем.

1.3. Соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим при выполнении работ (оказании услуг).

1.4. Осуществлять мытье рук либо их обработку кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками с интервалом не реже 1 раза каждые 2 часа.

1.5. Участвовать в лабораторных обследованиях, организуемых работодателем.





Приложение № 5 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 августа 2020 года № 141-ПГ

Требования к организации работы в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)

1. Перед открытием учреждений физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов и фитнес-клубов) (далее - спортивные сооружения):

1.1. проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

1.2. проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов об эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад.

2. Назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований.

3. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки.

4. Ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования.

5. Проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований, рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.

Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

6. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов, детских комнат - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа.

7. Организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук.

8. Обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

9. Проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции.

10. Организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа.

11. Организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением контроля температуры тела работника бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение контроля температуры не менее 2 раз в день (утром и вечером).

12. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

13. Соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с требованиями инструкции, перчаток - по мере загрязнения или повреждения).

Использование масок тренерским составом, за исключением времени проведения тренировок.

14. Снижение контактов между персоналом и между посетителями:

14.1. расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров;

14.2. площадь залов для занятия спортом - 4 м2 на 1 посетителя;

14.3. площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой- 5 м2 на 1 посетителя;

14.4. использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не мене 1,5 метров (сигнальная разметка).

15. Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил.

16. Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

17. Организация работы предприятий общественного питания в спортивных сооружениях осуществляется согласно соответствующим требованиям.

18. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

19. Обеспечение работы бань, спа и т.д. (при наличии) согласно соответствующим требованиям.

20. Проведение 1 раза в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных; обработка контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа; обработка оборудования открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.

21. Осуществление индивидуальных занятий физической культурой и спортом, в том числе спортивная подготовка на открытом воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях, при условии соблюдения социальной дистанции между занимающимися не менее 5 метров.

22. Оказание услуг для индивидуальных занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки, осуществление спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства (в том числе несовершеннолетних) при использовании спортивного сооружения с учетом загрузки в объеме не более 50% от его единовременной пропускной способности.

23. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня в рамках реализации календарных планов, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО без привлечения зрителей.





Приложение № 6 к постановлению Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 августа 2020 года № 141-ПГ

Требования к организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распоранения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

I. Общие положения.

1. Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок.

3. По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе).

4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) в одну группу продленного дня, не допускать формирование "вечерних дежурных" групп.

5. Исключить проведение массовых мероприятий.

6. Обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание.

7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

8. Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов (групп) при проведении утренней термометрии.

9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.

10. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.

11. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончании работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

12. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

13. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей.

14. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

15. Дезинфицировать столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.

16. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

17. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.

18. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

19. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.

II. Рекомендации по проведению экзаменов и итоговой аттестации

20. Провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения.

21. При проведении итоговой аттестации, экзаменов в общеобразовательных организациях при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний.

22. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

23. Составить график прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях максимального разобщения обучающихся при проведении утренней термометрии.

24. Исключить скопление детей в зоне рекреации.

25. В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку).

26. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей.

27. Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене, средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки).

28. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов.".







