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08.08.2020,  
07:50
Текст:  Николай Грищенко

Археологи раскроют тайны погибшей в 1917 году немецкой субмарины UC-47

Немецкая подлодка UC-56, идентичная UC-47, интернированная в порту Кристабель. Фото: wikipedia.org Немецкая подлодка UC-56, идентичная UC-47, интернированная в порту Кристабель. Фото: wikipedia.org
Немецкая подлодка UC-56, идентичная UC-47, интернированная в порту Кристабель. Фото: wikipedia.org

Группа ученых из Университета Саутгемптона приступила к подводным исследованиям затонувшей 18 ноября 1917 года немецкой субмарине UC-47. Подводный минный заградитель лежит на дне Северного моря в 40 километрах от Фламборо-Хед.

С помощью двух дистанционно управляемых беспилотных аппаратов исследователям удалось установить, что субмарина лежит на глубине 48-51 метр. Кроме того, сделаны первые видео-и гидролокаторные 3D-изображения подлодки Первой мировой войны.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Наше исследование показало, насколько хорошо сохранились обломки", - заявил Independent доктор наук Родриго Пачеко-Руис из Центра морской археологии.

Снимки показывают нанесенные повреждения, полученные во время тарана британским патрульным катером P57, а также следы последующей многодневной бомбардировке глубинными бомбами.

"По мере продолжения нашего расследования мы надеемся постепенно пролить больше света на эту давно забытую смертельную драму Северного моря", - сказал исторический консультант проекта Стивен Фишер.

Отметим, что спущенный на воду 30 августа 1916 года подводный минный заградитель UC-47 к моменту своей гибели считался одним из самых эффективных в германском флоте. Экипаж субмарины потопил 56 торговых судов и военных кораблей, а еще восемь - были повреждены. Немецкая подводная лодка UC-47 имела водоизмещение 502 тонны и длину 51,85 метра. Экипаж субмарины - 26 человек.

Гибель UC-47 наступила 18 ноября 1917 года. Британский патрульный катер P57 заметил находящуюся в надводном положении подводную лодку и протаранил ее. Удар на скорости 17 узлов пробил корпус немецкого судна, и оно ушло под воду. Четверо суток катер бомбил место погружения субмарины, пока на поверхности не появились масляные пятна и большие пузыри воздуха.

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