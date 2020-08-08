ЦСКА обыграл "Химки" в стартовом матче РПЛ

Московский ЦСКА в стартовом матче чемпионата России по футболу переиграл на выезде "Химки" - 2:0.

В стартовом составе ЦСКА на этот матч вышли 11 футболистов, имеющих российские паспорта. Такого не было с 1999 года. И именно российский футболист - Константин Кучаев - стал автором первого забитого мяча в новом сезоне. Он отличился на 18-й минуте.

Еще до перерыва гости смогли забить во второй раз. Гол на счету Алана Дзагоева, который позже получил очередное повреждение и был заменен. Во втором тайме в составе ЦСКА дебютировал новичок - аргентинец Адольфо Гайч.

Лучшим игроком матча был признан Кучаев.

В следующем туре ЦСКА 15 августа сыграет с "Тамбовом", "Химки" 14 августа проведут гостевой поединок против "Сочи".