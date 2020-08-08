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Рубрика: В мире

Еще один человек умер от чумы на севере Китая

В городе Баян-Нур на севере КНР еще один местный житель скончался от чумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти автономного района Внутренняя Монголия. В населенном пункте введен режим повышенной эпидемиологической опасности, который будет действовать до конца года, подчеркнули в региональном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения.

В Монголии не подтвердился новый случай чумы

Ранее от кишечной формы чумы в городе Баотоу умер мужчина. Чтобы не допустить распространения заболевания, медики изолировали 35 человек, которые контактировали с инфицированным.

Необходимо отметить, что в Монголии, а также в степной зоне на севере Китая регулярно фиксируют случаи заболевания чумой. Переносчиками инфекции являются грызуну, которых едят местные жители.

В мире Восточная Азия Китай

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