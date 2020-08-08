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08.08.2020 08:30
Рубрика: Спорт

Главный тренер ЦСКА сдал положительный тест на коронавирус

Текст: Максим Домчев
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

У главного тренера баскетбольного клуба ЦСКА Димитриса Итудиса диагностирован коронавирус. Информация появилась на официальном сайте клуба.

Фото: iStock
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Сообщается, что Итудис сейчас находится на лечении в Греции. При этом тесты членов его семьи оказались отрицательными. Тренер ЦСКА обошелся без госпитализации и уже успокоил своих поклонников.

"У меня легкая версия вируса. С помощью моей семьи и врачей я пройду через это и вернусь сильнее. Не забывайте соблюдать правила по защите своего здоровья!", - написал Итудис в Twitter.

Таким образом, начало подготовки к новому сезону пройдет в ЦСКА без главного тренера. После выздоровления он сможет присоединиться к команде.

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