Главный тренер ЦСКА сдал положительный тест на коронавирус

У главного тренера баскетбольного клуба ЦСКА Димитриса Итудиса диагностирован коронавирус. Информация появилась на официальном сайте клуба.

Сообщается, что Итудис сейчас находится на лечении в Греции. При этом тесты членов его семьи оказались отрицательными. Тренер ЦСКА обошелся без госпитализации и уже успокоил своих поклонников.

"У меня легкая версия вируса. С помощью моей семьи и врачей я пройду через это и вернусь сильнее. Не забывайте соблюдать правила по защите своего здоровья!", - написал Итудис в Twitter.

Таким образом, начало подготовки к новому сезону пройдет в ЦСКА без главного тренера. После выздоровления он сможет присоединиться к команде.