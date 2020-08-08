Главный тренер ЦСКА сдал положительный тест на коронавирус

У главного тренера баскетбольного клуба ЦСКА Димитриса Итудиса диагностирован коронавирус. Информация появилась на официальном сайте клуба.
Сообщается, что Итудис сейчас находится на лечении в Греции. При этом тесты членов его семьи оказались отрицательными. Тренер ЦСКА обошелся без госпитализации и уже успокоил своих поклонников.
"У меня легкая версия вируса. С помощью моей семьи и врачей я пройду через это и вернусь сильнее. Не забывайте соблюдать правила по защите своего здоровья!", - написал Итудис в Twitter.
Таким образом, начало подготовки к новому сезону пройдет в ЦСКА без главного тренера. После выздоровления он сможет присоединиться к команде.
TodayI was tested positive for the Covid-19 virus.Thank you for all the encouraging messages.I am having a mild version of the virus.With the help of my family and doctors I will go through this,Ill be back stronger.Remain healthy and do not forget to follow the health guidelines— Itoudis Dimitris (@ItoudisD) August 7, 2020