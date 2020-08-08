105 лет назад русский флот не дал Германии занять Рижский залив

Восьмое августа можно считать одновременно днем начала (по новому календарю) и днем окончания (по старому календарю) Моонзундской операции Первой мировой войны. В ходе нее российский флот летом 1915 года отразил попытки Германии прорваться в Рижский залив.

Формально целью немцев было вытеснение Балтийского флота России из Рижского залива, так как наши корабли угрожали ударами по левому флангу 10-й армии неприятеля у Риги. Однако ряд исследователей полагает, что это был лишь повод. А истинной причиной могло стать желание германского командования дать практику боевых действий флоту, который к тому моменту фактически бездействовал более полугода.

Для этого в Балтийское море из Северного была переброшена значительная группировка сил, которая в два с половиной раза превосходила по численности весь Балтфлот России. По данным писателя Александра Больных ("Морские битвы Первой мировой: Трагедия ошибок: Бои в Рижском заливе в августе 1915 года"), всего немцы привлекли к операции восемь линкоров, семь броненосцев, три линейных крейсера, два броненосных и девять легких крейсеров, 56 эсминцев и миноносцев, три подводные лодки, 48 тральщиков и много кораблей других классов.

Впрочем, большая их часть осталась в оперативном прикрытии, тогда как группа прорыва состояла из 4-й эскадры линкоров вице-адмирала Эрхарда Шмидта. В подкрепление им были отправлены броненосные крейсера "Роон" и "Принц Генрих", а также легкие крейсера "Аугсбург", "Бремен", "Любек", "Тетис", 24 эсминца и миноносца, 14 тральщиков, 12 катеров-тральщиков и два прерывателя минных заграждений.

Русские Морские силы Рижского залива значительно уступали в мощи и состояли из броненосца "Слава", четырех канонерок, 36 эсминцев и миноносцев и нескольких подводных лодок. Наше командование надеялось на плотные минные заграждения, однако, как показали события, напрасно.

В течение двух недель немцы предприняли несколько попыток войти в Рижский залив. Первый бой состоялся 26 июля (по старому стилю). Рано утром тральщики стали расчищать проход в Ирбенском проливе, их заметили русские самолеты, и к месту прорыва направились и наши корабли. Примерно в 5 утра завязался бой. Как пишет Александр Больных, далее один за другим на минах подорвались тральщик Т-52, крейсер "Тетис" и миноносец S-144. Чуть позже группа русских гидросамолетов атаковала 4-ю эскадру линкоров, и хотя успеха атака не имела, сам ее факт весьма примечателен - до этого авиация в морских сражениях выполняла в основном разведывательную функцию. Основные силы немцев в тот день в бой так и не вступили - завязнув в минных заграждениях, флот неприятеля решил временно отойти.

Вторая попытка форсировать Ирбенский пролив состоялась 3 августа, и поначалу бои также велись в районе минных заграждений, прорыва не случилось. Лишь ближе к ночи германские эсминцы "V-99" и "V-100" под покровом темноты смогли проникнуть в Рижский залив вдоль самого берега, их задачей была атака броненосца "Слава". Однако вместо этого они наткнулись на наши эсминцы и быстро отошли, а на обратном пути их перехватил эсминец "Новик". В результате V-99 был поврежден, а затем подорвался на мине. В германские корабли попали 11 снарядов, на них погибли 17 человек и 39 были ранены.

На следующий день немцам удалось серьезно повредить "Славу", и наши корабли вынуждены были отойти от пролива, так как прямое боестолкновение с превосходящими силами противника было слишком рискованным. Это позволило германским тральщикам расчистить фарватер. 6 августа немецкий флот вошел в Рижский залив. Вечером того дня в неравном бою пали канонерки "Сивуч" и "Кореец".

Однако ранее тем же днем состоялось еще одно примечательно событие: британская подлодка E-1 торпедировала немецкий линейный крейсер "Мольтке". В итоге ситуация складывалась так, что вместо легкой прогулки германский флот получил тяжелую боевую операцию с большими потерями. В итоге 8 августа немцам пришлось уйти из Рижского залива, чтобы обезопасить оставшиеся корабли. Цель операции так и не была достигнута.