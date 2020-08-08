Мое место - Берлин: как советские ДБ-3 напугали немцев летом 1941 года

В начале августа 1941 года Берлин мало походил на столицу государства, которое уже несколько лет вело войну в Европе и напало на СССР. Город не был на военном положении, работали кафе и рестораны, люди жили обычной мирной жизнью, война шла за несколько сотен и тысяч километров от их дома и практически ничем о себе не напоминала. Все изменилось в ночь с 7 на 8 августа 1941 года, когда пятнадцать советских дальних бомбардировщиков ДБ-3 сбросили бомбы на Берлин и его предместье Штеттин.

Атака советских летчиков стала ответом на бомбардировки Москвы, которые немцы начали 22 июля 1941 года, через месяц после начала Великой Отечественной войны, и вели регулярно в течение нескольких месяцев. Так, 24 июля самолетам противника удалось сбросить на город почти 300 тонн фугасных и зажигательных бомб. Во время тяжелых боев в небе над Москвой министр пропаганды Германии Йозеф Гебельс сообщил в прессе, что советская авиация полностью уничтожена, а главнокомандующий германских военно-воздушных сил (люфтваффе) Герман Геринг заверил берлинцев в том, что "ни одна бомба никогда не упадет на столицу третьего рейха".

В это время командование советского Балтийского флота разрабатывало операцию по бомбардировке базы люфтваффе в Пиллау на Балтике. Во время подготовки к ней командующий военно-воздушными силами ВМФ СССР генерал-лейтенант Семен Жаворонков предложил перенести направление удара с Пиллау на Берлин. В конце июня Жаворонков вместе с народным комиссаром Военно-морского флота СССР Николаем Кузнецовым доложили об этой идее Иосифу Сталину, который одобрил это предложение.

В начале августа 1941 года летчики первого минно-торпедного полка ВВС Балтийского флота под командованием полковника Евгения Преображенского перебазировалась на эстонский остров Эзель, ныне известный под названием Сааремаа. На тот момент он был самой западной точкой на карте, которую контролировала Красная армия. Фактически база находилась в тылу противника, войска которого активно продвигались вглубь Советского Союза. С аэродрома Кагул на Эзеле до Берлина и обратно экипажам дальних бомбардировщиков предстояло пролететь порядка 1800 километров, при этом большая часть маршрута пролегала над морем. Особую сложность представляла техническая сторона задания - на самолетах ДБ-3 не было автопилота, весь путь, а это порядка семи часов в воздухе, пилоту нужно было вести машину "на руках". Кроме того, чтобы обойти ПВО противника и не попасть под атаку истребителей, бомбардировщикам нужно было лететь на высоте в семь тысяч метров, где температура воздуха за бортом опускалась до минус сорока градусов по Цельсию. От этого стекла кабин и очки шлемофонов покрывались инеем, а летчикам приходилось все время работать в кислородных масках. Режим секретности предполагал полет пятнадцати самолетов без радиообмена, что требовало от пилотов ювелирной точности в маневрировании. В таких условиях любая, даже самая небольшая ошибка, могла обернуться гибелью экипажа.

Пятнадцать советских бомбардировщиков с бомбами и антивоенными листовкам на борту вылетели на боевое задание с аэродрома Кагул на острове Эзель в девять часов вечера 7 августа 1941 года. Флагманским самолетом группы командовал лично полковник Преображенский. Через три часа ДБ-3 достигли северной границы Германии. Немецкие наблюдательные посты обнаружили полет русских, но никаких действий предпринимать не стали. Бойцы германских сил ПВО приняли воздушные суда за сбившиеся с курса самолеты люфтваффе, которые возвращались домой. Никто на земле тогда не мог поверить, что советские пилоты пойдут на самоубийственную атаку Берлина. Немецкое командование было настолько уверенно в защищенности города, что в нем на тот момент не включали светомаскировку и с неба он был виден, как на ладони. В половине второго ночи 8 августа пять бомбардировщиков ДБ-3 сбросили первые бомбы на Берлин, остальные экипажи ударили по железнодорожному вокзалу Штеттина, где стояли эшелоны, ожидавшие отправки на Восточный фронт.

Через несколько минут после первых взрывов на земле немецкая ПВО открыла шквальный огонь по бомбардировщикам. Понимая, что прорваться через такой плотный огонь зениток будет очень сложно и скорее всего экипажам предстоит погибнуть, радист Василий Кротенко прервал режим радиомолчания и доложил в эфире о выполнении задания: "Мое место - Берлин! Задачу выполнили. Возвращаемся на базу!". К счастью, из того боя советские летчики вернулись без потерь.

До 5 сентября 1941 года советские летчики выполнили еще девять налетов на Берлин, сбросив на него в общей сложности более 20 тонн бомб. Эти удары не нанесли существенного урона нацисткой военной машине, однако произвели сильный психологический эффект, как в самой Германии, так и в Красной армии. Поначалу германская пропаганда заявила об атаке на город 150 самолетов английской авиации, из которых прорваться сквозь оборону города смогли лишь 15 машин. Однако в Лондоне эту информацию быстро опровергли, сообщив, что ни 7, ни 8 августа бомбардировщики Великобритании в Берлин не летали.

Утром 8 августа Совинформбюро оповестило советских граждан и заодно весь мир о том, кто на самом деле потревожил сон и покой берлинцев. С этого дня в столице третьего рейха прекратилась мирная размеренная жизнь. Жители города почти месяц провели в подвалах и бомбоубежищах, опасаясь новых атак русских, которые оказались способны на подвиги, совершенные на пределе человеческих возможностей.