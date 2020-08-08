Новости

Назван признак, предупреждающий о повышенном риске смерти от COVID-19 05:38
Еще один человек умер от чумы на севере Китая 05:25
Ученые объяснили необходимость полетов на астероид 05:23
СК Якутии проверит информацию о нападении стаи собак на ребенка 05:18
В сервисах каршеринга рассказали о забытых в салонах вещах 04:35
Трамп пообещал "очень быстро" заключить сделки с КНДР и Ираном 04:10
В Чите на трехлетнего мальчика упал забор 03:47
В Хабаровском крае рухнул мост с молодоженами и их гостями 03:32
Разрушенный взрывом порт Бейрута восстановит миллиардер из Мексики 03:15
"Питтсбург" с Малкиным выбыл из борьбы за Кубок Стэнли 03:05
SpaceX получила новый контракт от Пентагона 02:42
Полиция Москвы выясняет обстоятельства стрельбы на улице Юных Ленинцев 02:09
Huawei переведет все устройства на собственную операционную систему 00:42
В Петербурге трое рабочих пострадали при обрушении балкона 00:34
В России стартует последний день ЕГЭ 00:01
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 07.08.2020
В Крыму трагически погиб вице-президент Гильдии продюсеров РФ 07.08.2020
Госдеп США признался в рассылке СМС россиянам 07.08.2020
Российские полярники в Антарктиде в 2024 году получат новый дом 07.08.2020
Неизвестный на каршеринге обстрелял из травмата человека на юге Москвы 07.08.2020
В Азербайджане загорелся газопровод 07.08.2020
Сильный лесной пожар угрожает резиденции Наполеона в Фонтенбло 07.08.2020
Умер знаменитый тренер по плаванию Геннадий Турецкий 07.08.2020
"Зенит" получил Суперкубок России на вечное хранение 07.08.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса более 9 440 человек 07.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
08.08.2020 05:23
Рубрика: Общество

Ученые объяснили необходимость полетов на астероид

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Высадка на астероиде необходима на случай защиты Земли от опасного небесного тела, изучения понимания происхождения Солнечной системы и добычи полезных ископаемых. Необходимость появления новых космических технологий прокомментировал директор Института астрономии РАН Дмитрий Бисикало.

Фото: Фото: iStock
Доказана возможность возникновения жизни на Земле от удара астероида

"Астероидно-кометная опасность - это реальная угроза, которой нужно заниматься и уметь противостоять. А все технологии отклонения орбит или разрушения астероидов связаны с посадкой на них. Плюс, изучив подробнее вещества этих небесных тел, мы точнее будем понимать происхождение Солнечной системы", - цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, о начале работ над способами посадки космического корабля на астероид рассказал гендиректор "Роскосмоса". По словам Дмитрия Рогозина, новые технологии могут быть созданы до конца следующего десятилетия.

Общество Космос Наука и образование Наука и образование РАН

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Немецкий бизнес заступился за "Северный поток-2"
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше