Ученые объяснили необходимость полетов на астероид

Высадка на астероиде необходима на случай защиты Земли от опасного небесного тела, изучения понимания происхождения Солнечной системы и добычи полезных ископаемых. Необходимость появления новых космических технологий прокомментировал директор Института астрономии РАН Дмитрий Бисикало.

"Астероидно-кометная опасность - это реальная угроза, которой нужно заниматься и уметь противостоять. А все технологии отклонения орбит или разрушения астероидов связаны с посадкой на них. Плюс, изучив подробнее вещества этих небесных тел, мы точнее будем понимать происхождение Солнечной системы", - цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, о начале работ над способами посадки космического корабля на астероид рассказал гендиректор "Роскосмоса". По словам Дмитрия Рогозина, новые технологии могут быть созданы до конца следующего десятилетия.