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Умер знаменитый британский музыкант Уэйн Фонтана

Новости
    08.08.2020, 16:26
Текст:   Олег Усков

Британский певец и актер Уэйн Фонтана, исполнитель шлягера The Game of Love, скончался на 75-м году жизни 6 августа в госпитале в Большом Манчестере.

Об этом сообщает портал Best Classic Band. Ближайший друг певца печальное известие подтвердил. Согласно некоторым источникам, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Настоящее имя Фонтаны - Глин Джеффри Эллис. Родился он 28 октября 1945 года в Манчестере. Сценическое имя взял у барабанщика Доминика Фонтаны, четырнадцать лет работавшего с Элвисом Пресли.

Летом 1963-м Уэйн собрал группу Mindbenders и подписал контракт с лейблом Fontana Records (просто совпадение). Дебютный альбом был выпущен в 1964-м. Прославивший исполнителя сингл The Game of Love вышел в 1965-м.

После него дело как-то застопорилось, и Фонтана покинул коллектив, перестав выступать вовсе - работал исключительно в студии, так как контракт с лэйблом еще не закончился.

Писал песни для других, иногда - вполне успешные. Но и этот ручеек довольно быстро иссяк, после чего Фонтана на несколько лет в семидесятых с музыкой завязал.

Дальнейшая биография Фонтаны - насыщенная череда бедствий и диких скандалов, которых не постыдился бы и Джонни Депп - разного рода эскапады, суды, трения с правосудием, проблемы с психикой, приговор за поджог автомобиля, одиночные костюмированные пикеты, опасное вождение и так далее. Словом, все нулевые экс-звезда эстрады не давала СМИ о себе забывать. К музыке, правда, это вообще никакого отношения не имело.

Плюс добрый старина Уэйн несколько раз появлялся на экранах. В последний - в "Токсичном апокалипсисе" в 2016-м.

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