Указ главы Республики Крым от 7 августа 2020 года № 258-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в постановляющую часть Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
1.1. Пункт 2-1 признать утратившим силу;
1.2. В пункте 6 слова "1 августа 2020 года" заменить словами "1 сентября 2020 года".
2. Установить, что подпункт 1.2 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2020 года.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым С.Аксенов
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