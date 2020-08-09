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9 августа 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 7 августа 2020 года № 258-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 7 августа 2020 г.
Опубликован 9 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в постановляющую часть Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

1.1. Пункт 2-1 признать утратившим силу;

1.2. В пункте 6 слова "1 августа 2020 года" заменить словами "1 сентября 2020 года".

2. Установить, что подпункт 1.2 пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2020 года.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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