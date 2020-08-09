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На 101-м году жизни умерла актриса Франка Валери

Новости
    09.08.2020, 18:05
Текст:   Олег Усков

Итальянская актриса и сценарист Франка Валери, которой 31 июля исполнилось 100 лет, скончалась в своей квартире в Риме 9 августа.

Об этом сообщает Today, уточняя: траурные церемонии запланированы на понедельник. Причина смерти не названа.

Настоящее имя Валери - Мария Норза. Будущая актриса родилась в Милане в 1920-м. Оттуда перед войной ее отец сбежал в Швейцарию, так как на родине поднял голову антисемитизм. Но мать с Марией остались в стране, благодаря знакомствам получив поддельные документы.

Увлекалась театром. Дебютировала на экранах в первом фильме Феллини "Огни варьете" в 1950-м. После активно работала на ТВ - и как ведущая шоу, и как сценарист сериалов.

Всего на счету Валери-актрисы порядка шестидесяти проектов, включая "Это не я, это - он!" с Пьером Ришаром, "Маньяков", "Вдовца" с Альберто Сорди.

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