Стратегический подводный беспилотник "Посейдон" может вывести из строя сразу несколько авианосцев или других крупных кораблей, атаковав их в гавани, считает военный эксперт Виктор Баранец.

- Предназначение "Посейдона" - создание при помощи взрыва своей боеголовки гигантской волны, цунами. Та в состоянии разрушить береговые коммуникации, - рассказал Баранец радио Sputnik. Эксперт напомнил, что на базе ВМС США Норфолк часто находится сразу несколько авианосцев, что в свете развития высокоточного оружия представляется ему тактической ошибкой.

Комментируя опубликованное китайским изданием Sohu сообщение о том, что авианосец Dwight D. Eisenhower вместе с кораблями сопровождения спешно покинул средиземное море после прихода туда носителя "Посейдонов" АПЛ "Белгород, Баранец заметил, что американские моряки испугались напрасно, поскольку у беспилотника иное предназначение.

Впервые о создании Россией автономного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой сообщил в марте 2018 года Владимир Путин. Имя беспилотнику выбрали онлайн-голосованием. "Посейдон" имеет длину 20 метров, диаметр 1,8 метра, вес порядка 100 тонн и является самой большой в мире торпедой. Он обладает неограниченной дальностью действия и способен передвигаться на глубине со скоростью 100 узлов (порядка 200 километров в час. Беспилотник может оснащаться как обычной, так и термоядерной боеголовкой мегатонного класса.

В 2019 году начались испытания первого носителя "Посейдона", атомной подлодки "Белгород". Второй носитель, АПЛ "Хабаровск", строится.