62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз

У советского, российского певца и автора песен, актера и профессора Валерия Сюткина - прибавление в семействе. Виола, третья спутница музыканта, с которой певец живет с 1993 года, 9 августа родила Сюткину второго ребенка. Отметим, Заслуженному артисту России 62 года.

Как рассказал 5-tv.ru представитель Валерия Александр Шоболов, счастливый отец присутствовал на родах лично, "был восторжен" и, "как только вышел из палаты, побежал за цветами!"

По заверениям администратора Валерия, и мама, и младенец чувствуют себя хорошо, а сам Сюткин "пребывает в радостном расположении духа и не скрывает своих чувств".

Валерий Сюткин, прославленный экс-вокалист "Зодчих", "Браво" и ряда других проектов, родился в 1958 году. У него есть дочь от первого брака - экономист Елена, шесть лет назад подарившая певцу внучку Василису. От второй жены у артиста сын Максим. Плюс взрослая дочь и от Виолы. Ее тоже зовут Виола.